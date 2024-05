Man Utd wyda fortunę? Dwóch piłkarzy za ponad 200 milionów euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Joao Neves i Antonio Silva na radarze Man Utd

Manchester United notuje rozczarowujący sezon, który poskutkuje brakiem awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Dla klubu z Old Trafford był to najważniejszy cel, a jego niespełnienie może wywołać szereg wielkich zmian.

Wiele mówi się o tym, że władze Czerwonych Diabłów mogą zdecydować się na zwolnienie Erika ten Haga. Holender nie potrafił nawiązać rywalizacji z najlepszymi drużynami w Premier League i być może niedługo pożegna się z posadą trenera. W gronie potencjalnych następców wymienia się m.in. Garetha Southgate’a, selekcjonera reprezentacji Anglii.

Niezależnie od tego, kto będzie trenerem Man Utd w przyszłym sezonie, klub postara się przebudować kadrę. Wielu zawodników kompletnie nie spełniło oczekiwań i w ten sposób trafiło na listę transferową. Ponoć w tym gronie znajduje się nawet Marcus Rashford.

Najnowsze informacje o planach transferowych Man Utd ujawnił portugalski serwis O Jogo. Według tego źródła na radar klubu z Old Trafford trafili dwaj piłkarze lizbońskiej Benfiki. Mianowicie chodzi o Antonio Silvę i Joao Nevesa. Pierwszy zawodnik występuje na pozycji środkowego obrońcy, zaś drugi jest świetnie zapowiadającym się defensywnym pomocnikiem.

Silva i Neves powoli wkraczają w poważną piłkę, rozgrywając mecze w reprezentacji Portugalii. Natomiast problemem dla potencjalnych nabywców mogą być potężne klauzule wykupu, który wynoszą kolejno 100 i 120 milionów euro. Oczywiście nie jest to ostateczna cena, ale kluby i tak muszą się liczyć z dużymi wydatkami.

