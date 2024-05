Media: Hansi Flick zaoferował się gigantowi Premier League

Hansi Flick wciąż pozostaje bez pracy, ale wiele wskazuje na to, że Niemiec niedługo wróci na ławkę trenerską. Według Mirror Football szkoleniowiec zaoferował się Manchesterowi United.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Man Utd skorzysta z okazji? Hansi Flick zainteresowany objęciem drużyny

Sezon 2023/2024 dla Manchesteru United jest pasmem niepowodzeń, a ostatnią nadzieją na uratowanie honoru będzie triumf w Pucharze Anglii. 25 maja na Wembley rywalem Czerwonych Diabłów będzie Manchester City. Dla wielu ekspertów ten mecz może zdecydować o przyszłości Erika ten Haga.

Holenderski szkoleniowiec musi się mierzyć z nieustanną krytyką, a jej przyczyną są rozczarowujące wyniki. Przede wszystkim ekipie z Old Trafford nie udało się awansować do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, co jest uznawane za gigantyczną porażkę.

Przyszłość Erika ten Haga budzi coraz większe wątpliwości, przez co w mediach można przeczytać coraz więcej plotek na temat potencjalnych następców. Niedawno serwis Foot Mercato przekazał, że kandydatem jest Gareth Southgate, selekcjoner reprezentacji Anglii. Natomiast teraz nowsze wieści opublikował portal Mirror Football.

Według najnowszych doniesień zainteresowanie objęciem Manchesteru United wyraził Hansi Flick. Niemiecki trener po zwolnieniu z kadry pozostaje bezrobotny i szuka nowej pracy. Kilka tygodni temu był łączony z FC Barceloną, ale Duma Katalonii ostatecznie zdecydowała się na kontynuację współpracy z Xavim.

Flick największe sukcesy święcił z Bayernem Monachium. W 2020 roku Niemiec został uznany za najlepszego trenera na świecie według IFFHS.

