Nie grał, ale wiele zyskał. Szczera wypowiedź zawodnika Wisły

Wisła Płock w trakcie zimowego okna transferowego pozyskała Dominika Sarapatę. Zawodnik w rozmowie z TVPSport.pl opowiedział o swoim pobycie w FC Kopenhadze i życiu w Danii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Sarapata

Dominik Sarapata jasno o swoim pobycie w Danii

Wisła Płock jest obecnie liderem PKO BP Ekstraklasy z 33 punktami na koncie. Nafciarze są jednocześnie ekipą z najmniejszą liczbą porażek, ponieważ tylko dwa razy zostali pokonani. Zimą do klubu na zasadzie wypożyczenia trafił natomiast Dominik Sarapata. Zawodnik w rozmowie z TVPSport.pl opowiedział o swoim pobycie w lidze duńskiej, a także o życiu za granicą.

– Nie grałem, ale trenowałem z zawodnikami o bardzo dużej jakości. Uważam, że przez ten czas się rozwinąłem, a moja kariera zmierza w dobrym kierunku – mówił Sarapata w rozmowie z Jakubem Kłyszejko, odnosząc się do swojego pobytu w FC Kopenhadze.

– Umiejętności są i były. Kopenhaga sprowadziła mnie jako długoterminową inwestycję i z tego wynikało to, że dostawałem niewiele minut. Nie nastawiałem się, że od razu wskoczę do składu i będę otrzymywał wiele szans – dodał zawodnik.

Sarapata odniósł się też do swojego pobytu w ekipie z Danii. – Pierwsze miesiące były bardzo trudne. Z moim angielskim nie było idealnie, potem już dogadywałem się z kolegami oraz trenerami i wszystko rozumiałem. Przede wszystkim na boisku zespół mnie poznał. Czułem, że w żaden sposób nie odstawałem na treningach. Pierwszy raz wyjechałem do nowego kraju, byłem bez rodziców i znajomych. Nie było łatwo, ale pozytywnie oceniam ten okres – powiedział piłkarz.

Kolejny mecz płocczanie rozegrają w najbliższy poniedziałek. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Piastem Gliwice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. W pierwszym starciu w tym sezonie pomiędzy drużynami górą byli Nafciarze (2:0). Ogólnie w sześciu ostatnich spotkaniach między zespołami cztery razy wygrywali Niebiesko-czerwoni. Z kolei w dwóch starciach górą była Wisła. Ostatni remis między drużynami miał natomiast miejsce dawno temu, bo w październiku 2018 roku.