Reprezentacja w dobrym momencie. Borek wskazał kluczową postać drużyny

Reprezentacja Polski już za 50 dni będzie grać w barażach o awans na mundial z Albanią. Tymczasem swoimi przemyśleniami na temat formy polskich graczy podzielił się Mateusz Borek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek wprost wskazał najlepszego obecnie polskiego piłkarza

Reprezentacja Polski pod wodzą trenera Jana Urbana rozegrała jak na razie sześć spotkań i jeszcze ani razu nie przegrała. Zaliczyła w nich cztery zwycięstwa i dwa remisy. Tymczasem konkretnie o dyspozycji poszczególnych graczy mówił ostatnio Mateusz Borek.

– 50 dni do meczu z Albanią i nastrój taki, że pięćdziesiątkę można wypić. A tak zupełnie poważnie, to mamy dobry czas. (…) Pytanie numer jeden: kto do tego betonu z FC Porto? Kto z Bednarkiem i Kiwiorem będzie tworzył trójkę stoperów? Czy Wiśniewski, Ziółkowski czy Kędziora? – zastanawiał się jeden z właścicieli Kanału Sportowego w audycji poświęconej kadrze Biało-czerwonych.

Borek mówił też wprost, kto według niego jest aktualnie najlepszym zawodnikiem reprezentacji.

– Cash jest w bardzo dobrej formie, Skóraś ma nowe miejsce pracy, a Zieliński jest w formie życia i jest dziś najlepszym polskim piłkarzem. Kto do Zielińskiego? Może Slisz, choć to taki piłkarz „nie-Urbanowy”. Jeśli chodzi o atak, to wydaje mi się, że najlepiej w duecie z Lewandowskim wyglądał zawsze Karol Świderski. I on prawdopodobnie zastąpi zawieszonego Nicolę Zalewskiego, ale w innej roli. Wraz z Jakubem Kamińskim będzie biegał pewnie za plecami Roberta – powiedział dziennikarz.

Polska z Albanią zmierzy się już 26 marca w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Zwycięzca tego starcia zagra z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.