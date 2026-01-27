Wisła Płock otrzymała ofertę z Championship. Natychmiast zdecydowała

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock może stracić ważnego defensora

Wisła Płock w tym sezonie zaskakuje wszystkich swoją grą oraz formą. Piłkarze Mariusza Misiury, jako beniaminek PKO Ekstraklasy, zakończyli rundę jesienną na pierwszym miejscu w tabeli. To de facto oznacza, że wiosną powinni przynajmniej powalczyć o awans do eliminacji europejskich pucharów. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem do tej pory klub jest dość pasywny na rynku transferowym.

Właściwie dopiero dzisiaj udało się przeprowadzić pierwszy poważny transfer. Nowym pomocnikiem Nafciarzy został Dominik Sarapata, który został do klubu wypożyczony z FC Kopenhagi. Nie może więc dziwić fakt, że władze Wisły nie chcą sprzedawać swoich zawodników. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Płocczanie otrzymali ofertę wypożyczenia z opcją wykupu ze strony Oxford United, a więc ekipy walczącej o utrzymanie w Championship. Jej przedmiotem był Andrias Edmundsson, ale została ona odrzucona.

Zdaniem dziennikarze klub z Wysp Brytyjskich wróci jednak z kolejną ofertą, ta już ma dotyczyć bezpośredniego transferu reprezentanta Wysp Owczych. Sam piłkarz jest zainteresowany powrotem do Anglii. 25-letni środkowy obrońca w tym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań i zanotował jedną asystę. Andrias Edmundsson ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2027 roku.

