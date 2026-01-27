Widzew finalizuje transfer reprezentanta Polski! Blisko 4 miliony euro

17:42, 27. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek, Kanał Sportowy

Widzew Łódź jest na ostatniej prostej aby pozyskać Przemysława Wiśniewskiego. Reprezentant Polski ma kosztować klub blisko 4 miliony euro, o czym poinformował Mateusz Borek z "Kanału Sportowego".

Piłkarze Widzewa Łódź
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź rozbija bank! Wiśniewski o krok od transferu

Widzew Łódź od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego ma wręcz niewyobrażalne w naszej ligowej skali możliwości finansowe. Klub bowiem z każdym kolejnym ruchem udowadnia, że może wydać więcej, niż niektóre ekipy w kilku ostatnich latach łącznie. Wystarczy tylko powiedzieć, że latem ekipa z Serca Łodzi za nowych zawodników zapłaciła siedem milionów euro, a już tej zimy ich bilans z pewnością przekroczył tę sumę.

Okazuje się, że to jednak nie koniec wielkiego rozbijania banku w Łodzi. Wszystko bowiem przez fakt, że Przemysław Wiśniewski zostanie nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Transfer reprezentanta Polski jest już na ostatniej prostej, o czym poinformował Mateusz Borek z „Kanału Sportowego”. Kwota transakcji ma wynieść – po wypełnieniu wszystkich warunków umowy – blisko 4 miliony euro. Środkowy obrońca urodzony w Zabrzu podpisze najprawdopodobniej kontakt na 4,5 roku. Oznaczałoby to, że Widzew tylko tej zimy mógłby zapłacić za nowych graczy ponad 10 milionów euro.

Przemysław Wiśniewski do tej pory w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań na boiskach włoskiej Serie B. Łącznie na zapleczu tamtejszej elity ma ponad 70 gier. Z kolei 14 razy w swojej karierze wystąpił także w Serie A. 27-latek na poziomie PKO Ekstraklasy zanotował ponad 120 meczy w barwach Górnika Zabrze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 1,5 miliona euro. Pod wodzą Jana Urbana to jedno z najciekawszych ogniw naszej kadry.

