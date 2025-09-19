Jagiellonia Białystok pokonuje Wisłę Płock
Piątkowe zmagania w ramach 9. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało spotkanie, w którym Wisła Płock przed własną publicznością podejmowała Jagiellonię Białystok. Niewątpliwie był to jeden z hitów tej serii gier. Nafciarze okupują bowiem pozycję lidera ligi. Podopieczni Adriana Siemieńca natomiast są poważnym kandydatem do walki o tytuł mistrza Polski.
Pierwsza odsłona w Płocku nie przyniosła wielu emocji. Główną rolę odgrywali Rafał Leszczyński oraz Sławomir Abramowicz. Obaj golkiperzy byli wyśmienicie dysponowani, przez co w pierwszych 45. minutach kibice zgromadzeni na obiekcie i przed ekranami telewizorów nie obejrzeli trafień. Drużyny schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.
Rezultat remisowy utrzymywał się bardzo długo. Jednak w końcówce arbiter podyktował gościom rzut karny. Do futbolówki podszedł Afimico Pululu, który zdołał pokonać Rafała Leszczyńskiego.
Wisła Płock robiła wszystko, aby zmienić wynik meczu na swoją korzyść. Jagiellonia Białystok jednak z każdą kolejną minutą zdobywała większą przewagę. Finalnie rywalizacja zakończyła się triumfem podopiecznych Adriana Siemieńca rezultatem 1:0.
Wisła Płock w kolejnym meczu zmierzy się z GKS-em Katowice w Pucharze Polski. Jagiellonia Białystok natomiast w środę zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.
Wisła Płock – Jagiellonia Białystok 1:0
Pululu (81′)