GKS Katowice zremisował z Wisłą Płock (1:1) w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Emocje, błędy i gol po wpadce bramkarza sprawiły, że kibice mogą długo wspominać to spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock - GKS Katowice

Wisła Płock straciła zwycięstwo przez kuriozalną wpadkę

GKS Katowice meczem z Wisłą Płock rozpoczął rywalizację w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą po raz drugi z rzędu. Kilka dni wcześniej grały w I rundzie Pucharu Polski, gdzie górą był zespół Rafała Góraka.

W pierwszej połowie pierwsza groźna akcja miała miejsce już w drugiej minucie. W roli głównej wystąpił Zan Rogelj, który oddał strzał, ale Rafał Strączek był na posterunku. Odpowiedź katowiczan przyszła w 12. minucie, gdy Bartosz Nowak uderzył mocno sprzed pola karnego. W każdym razie Rafał Leszczyński poradził sobie z tą próbą. Piłkę dobijał jeszcze Borja Galan, ale również bez efektu.

Kolejną okazję GieKSa miała w 38. minucie. Eman Marković strzelał głową, lecz bramkarz Wisły znów popisał się skuteczną interwencją. Gdy wydawało się, że do przerwy będzie bezbramkowy remis, na prowadzenie Nafciarzy wyprowadził Rogelj, oddając niesygnalizowany strzał z dystansu.

CO ZA RYKOSZET NA ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ POŁOWY! 🤯 Ależ trafił Žan Rogelj! 🎯 Rafał Strączek bez szans! 👊



📺 Mecz w Płocku trwa w CANAL+SPORT, CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/GVBaUWfdic — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 26, 2025

Po przerwie katowiczanie ruszyli do odrabiania strat. Najpierw próbował Marten Kuusk, a chwilę później Ilja Szkurin, ale żaden z nich nie zdołał pokonać Leszczyńskiego. W końcu sprawy w swoje ręce wziął Marcin Wasielewski, który wykorzystał fatalny błąd bramkarza Wisły i strzałem do pustej bramki wyrównał wynik spotkania.

KOSZMAR RAFAŁA LESZCZYŃSKIEGO! 😱 Bramkarz Wisły Płock popełnił fatalny błąd, który wykorzystał Marcin Wasielewski! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT, CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/QBeYhv6zkM — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 26, 2025

W samej końcówce do siatki trafił jeszcze Adam Zrelak, ale jego gol został anulowany. Ostatecznie mecz w Płocku zakończył się remisem. To drugi podział punktów dla Wisły w tym sezonie i dla GKS-u również. W następnej kolejce katowiczanie zagrają u siebie z Lechem Poznań, a Wisła zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

Wisła Płock – GKS Katowice 1:1 (1:0)

1:0 Zan Rogelj 45+1′

1:1 Marcin Wasielewski 54′