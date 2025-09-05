Wisła Kraków i Pogoń Szczecin zorganizują wielki mecz?!

Wisła Kraków i Pogoń Szczecin rozmawiają na temat organizacji wspólnego meczu w październiku. Spotkanie miałoby być wielkim piłkarskim świętem, o czym poinformował na platformie X (dawniej Twitter) Alex Haditaghi.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła i Pogoń zmierzą się jeszcze tej jesieni?!

Wisła Kraków w obecnym sezonie Betclic 1. ligi radzi sobie bardzo dobrze. Piłkarze Mariusza Jopa zajmują pierwsze miejsce w tabeli i do tej pory przegrali tylko jedno spotkanie – ostatnie z Miedzią Legnica. Poza tym jednak należy ocenić, że wszystko w tym zespole wygląda doskonale i pewnie zmierzają oni w stronę wyczekiwanego powrotu do PKO Ekstraklasy.

Tam na zespół Białej Gwiazdy czeka Pogoń Szczecin, która nie może zaliczyć początku sezonu do tak samo udanych. Do tej pory udało się zgromadzić 10 punktów, co przekłada się na 7. miejsce w tabeli. To jednak ostatnie dwie wygrane pozwoliły „dźwignąć się” z dolnej części stawki.

Oba te kluby, choć dzieli je różnica klas rozgrywkowych oraz wielu kilometrów na mapie Polski wkrótce mogą się jednak spotkać podczas bardzo ciekawego meczu towarzyskiego, o czym poinformował na platformie X (dawniej Twitter) Alex Haditaghi. Zarówno on, jak i Jarosław Królewski, rozmawiają bowiem o organizacji takiego starcia, które miałoby być polem do wielkiego piłkarskiego święta dla kibiców.

– Jarosław Królewski i ja rozmawialiśmy o pomyśle zorganizowania meczu towarzyskiego pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków podczas najbliższej przerwy na mecze międzynarodowe (październik). Rozważamy organizację meczu w Szczecinie lub Krakowie – dwóch wspaniałych miastach, dwóch historycznych klubach i dwóch grupach kibiców, które naprawdę się szanują – napisał w komunikacie Alex Haditaghi.

– Byłby to również świetny przedsmak przyszłego sezonu, kiedy Wisła wróci tam, gdzie jej miejsce – do Ekstraklasy. Finansowo oba kluby podzieliłyby się przychodami z biletów po połowie, co byłoby korzystne dla obu stron. Co o tym myślicie? Chcielibyście, żeby ten mecz się odbył? – dodał.

Zobacz także: Legia z sensacyjnym zwrotem akcji? Napastnik jednak zostanie