Legia z sensacyjnym zwrotem akcji? Napastnik jednak zostanie

15:07, 5. września 2025 16:40, 5. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Migouel Alfarela może jednak zostać w Legii Warszawa przynajmniej do zimy. Wszystko przez kontuzję Jeana Pierre'a Nsame oraz oczekiwane odejście Ilji Szkurina. Informacje w tym temacie przekazał serwis "Legia.net".

Piłkarze Legii Warszawa
Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Alfarela jednak zostanie w Legii?!

Legia Warszawa przygotowuje się w ostatnich dniach okienka transferowego na grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Trzeba przyznać, że ruchy, które tego lata wykonał dyrektor sportowy Michał Żewłakow wyglądają na papierze bardzo dobrze i właściwie trudno wyobrazić sobie, żeby na boisku było inaczej.

Wiele wskazuje na to, że jeśli chodzi o wzmocnienia zespołu, to trudno spodziewać się jeszcze jakichś ruchów, ale wiele może zdarzyć się w sprawie odejść. Wiadomo bowiem, że o krok od pożegnania z Warszawą jest Ilja Szkurin, który ma przenieść się do GKS-u Katowice. Właśnie m.in. z tego powodu w Legii najprawdopodobniej zostanie Migouel Alfarela, o czym donosi serwis „Legia.net”. Francuz w ostatnim czasie łączony był z odejściem z klubu, bowiem nie jest to taki typ napastnika, którego oczekuje Edward Iordanescu.

Niemniej zmiana klubu przez Szkurina oraz poważna kontuzja Jeana Pierre’a Nsame powoduje, że przy Łazienkowskiej zmieniono dotychczasowe plany. 27-letni Alfarela w obecnym sezonie na koncie ma już 11 występów i jedno trafienie oraz jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

