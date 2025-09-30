Wiemy, ile koszulek sprzedały polskie kluby i jakie nazwiska najczęściej wybierali kibice

Niemal każdy fan pragnie mieć koszulkę ukochanego klubu, często z nazwiskiem swojego idola. W najnowszym raporcie Ekstraklasy ujawniono, który polski klub sprzedał najwięcej trykotów i jacy piłkarze byli pod tym względem najpopularniejsi.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Ryoya Morishita

Legia również tutaj na czele

W raporcie firmy Grant Thornton za sezon 2024/2025 znalazło się mnóstwo ciekawych danych dotyczących finansów Ekstraklasy. O najważniejszych punktach tej publikacji pisaliśmy już na łamach goal.pl, natomiast interesujące są też szczegóły dotyczące liczby sprzedanych koszulek i to, którego piłkarza w danym klubie kibice najchętniej nosili na plecach. Oczywiście, nie w sensie dosłownym, a na koszulce.

Jak w wielu innych zestawieniach tak i tu prym wiedzie Legia Warszawa, która sprzedała 31 666 koszulek, a najczęściej zamawianym nazwiskiem był Ryoya Morishita. Coś nam się zdaje, że w tym przypadku pomogli też rodacy byłego już piłkarza Legii (Japończyk odszedł do Blackburn Rovers).

W Lechu wciąż rządzi Ishak

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Lech Poznań, który sprzedał 15 100 koszulek. Najczęściej oczywiście przewijał się na nich Mikael Ishak. Podium uzupełnia Pogoń Szczecin (14 650), a prym wiódł tutaj Kamil Grosicki.

Czwarte miejsce dla Śląska Wrocław. To 12 458 sprzedanych koszulek, najczęściej z nazwiskiem… Assada Al Hamlawiego. Choć po tym w jakim stylu odszedł z klubu ten gracz przypuszczamy, że fani niechętnie wyciągają ten trykok z szafy.

Za Śląskiem uplasował się Widzew Łódź, poszło tam 11 973 sztuk. Najwięcej fanów wybrało w tym względzie Imada Rondicia. Kolejna pozycja dla Cracovii – 10 019 sprzedanych koszulek (pierwsze miejsce to Benjamin Kallman). Z kolei w Białymstoku nabywców znalazło 7 020 koszulek, choć tu brak danych czyje nazwisko przewijało się najczęściej.

Jak Zabrze, to Podolski

Za Dumą Podlasia uplasował się Górnik Zabrze – 6 391 sprzedanych koszulek. I nie ma niespodzianki, że to Lukas Podolski był najczęściej kupowanym trykotem. Z kolei Motor Lublin sprzedał 3 500 koszulek, a kibice wybierali głównie… byłego kolegę Poldiego z japońskiego Jubilo Iwata, czyli Sergio Sampera.



Kolejne miejsca to: GKS Katowice (2 805, Adrian Błąd), Radomiak Radom (2 644, Capita Capemba), Korona Kielce (2 405, Mariusz Fornalczyk), Raków Częstochowa (2 210, Fran Tudor), Zagłębie Lubin (2 182, Tomasz Pieńko), Piast Gliwice (1 850, Jakub Czerwiński), Stal Mielec (1 871, Krystian Getinger) i Puszcza Niepołomice (888, Kosidis). Jedynym klubem, co do którego brak danych jest Lechia Gdańsk.