Peszko wskazał, kto awansuje, a kto może spaść. Jasne prognozy

PKO BP Ekstraklasa oraz Betclic 1. Liga to rozgrywki, które budzą duże zainteresowanie. Tymczasem swoimi typami ws. awansów i spadków podzielił się wiceprezes Wieczystej Kraków.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko wskazał faworytów do awansu i ewentualnych spadkowiczów

PKO BP Ekstraklasa ma za sobą już jedną kolejkę rozegraną w 2026 roku. Z kolei w najbliższy weekend na boiska wrócą zawodnicy ekip z Betclic 1. Ligi. Tymczasem swoimi typami na rundę wiosenną podzielił się ostatnio Sławomir Peszko w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Awansuje Wisła Kraków i Wieczysta. Po barażach Polonia Warszawa. Spadek? Arka, Piast, Termalica – powiedział wiceprezes Wieczystej.

Aktualnie na trzech pierwszych pozycjach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy plasują się kolejno Wisła Kraków, Polonia Bytom oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Biała Gwiazda nad trzecią ekipą w klasyfikacji ma przewagę 13 punktów. Z kolei w strefie spadkowej w elicie znajdują się takie drużyny jak Widzew Łódź, Legia Warszawa oraz Bruk-Bet Termalica.

Żółto-czarni na dziś plasują się na szóstej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając tylko cztery punkty straty do wicelidera rozgrywek. Wieczysta legitymuje się dorobkiem 30 punktów. Już w najbliższy weekend Krakowianie zagrają na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.

Tymczasem swoje pierwsze oficjalne spotkanie w roli gospodarza w 2026 roku Wieczysta rozegra 15 lutego. Zagra wówczas na ArcelorMittal Park w Sosnowcu z Puszczą Niepołomice. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.