Miliony i gwiazdy? Wieczysta obrała inną drogę

12:57, 3. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy

Wieczysta Kraków w trakcie zimowego okna transferowego wzmocniła się na kilku pozycjach. Jednocześnie do klubu wpłynęły oferty dotyczące głośnych nazwisk. Stanowisko w tej sprawie wyraził Sławomir Peszko.

Sławomir Peszko
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta odrzuciła gwiazdy. Jasny przekaz

Wieczysta Kraków ma jasno określony plan związany z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie w trakcie trwającego okna transferowego klub ogłosił kilka interesujących ruchów, bijąc przy tym własne rekordy transferowe. Szeregi ekipy z Betclic 1. Ligi zasilili Aleksandar Djermanović, Nikola Knežević, Mikkel Maigaard, Paulinho, Natan Dzięgielewski oraz Elias Olsson.

Tymczasem media obiegły informacje, że klubowi z Krakowa zostali zaoferowani James Rodríguez oraz Mario Balotelli. Na ten temat wprost wypowiedział się w rozmowie z Kanałem Sportowym wiceprezes Wieczystej.

– Odrzuciliśmy je. Odchodzimy od formuły płacenia 3 mln euro rocznie za leżenie na leżance albo za to, że ktoś ma fajne nazwisko. Idąc tym tropem, ja też mógłbym podpisać kontrakt, bo byłem na mundialu w Rosji – powiedział Sławomir Peszko.

Tymczasem już w najbliższy weekend Żółto-czarni rozegrają swoje pierwsze oficjalne spotkanie w Betclic 1. Lidze w 2026 roku. Zmierzą się w roli gościa ze Zniczem Pruszków. W pierwszym starciu w tej kampanii pomiędzy zespołami górą byli Krakowianie, którzy zwyciężyli 4:0.

Wieczysta do sobotniej potyczki przystąpi, plasując się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli, z dorobkiem 30 punktów. Do pierwszej Wisły Kraków drużyna Kazimierza Moskala traci 13 oczek. Z kolei do drugiej Polonii Bytom strata wynosi już tylko cztery punkty.

POLECAMY TAKŻE

Kazimierz Moskal
Ambicje bez hamulców. Wieczysta wykonała kolejny mocny ruch
Kazimierz Moskal
Wieczysta Kraków wzmacnia się dalej. Wykłada pół miliona euro!
Kazimierz Moskal
Wieczysta Kraków wzmocniła środek pola. Nowe nazwisko w składzie