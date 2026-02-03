Miliony i gwiazdy? Wieczysta obrała inną drogę

Wieczysta Kraków w trakcie zimowego okna transferowego wzmocniła się na kilku pozycjach. Jednocześnie do klubu wpłynęły oferty dotyczące głośnych nazwisk. Stanowisko w tej sprawie wyraził Sławomir Peszko.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta odrzuciła gwiazdy. Jasny przekaz

Wieczysta Kraków ma jasno określony plan związany z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie w trakcie trwającego okna transferowego klub ogłosił kilka interesujących ruchów, bijąc przy tym własne rekordy transferowe. Szeregi ekipy z Betclic 1. Ligi zasilili Aleksandar Djermanović, Nikola Knežević, Mikkel Maigaard, Paulinho, Natan Dzięgielewski oraz Elias Olsson.

Tymczasem media obiegły informacje, że klubowi z Krakowa zostali zaoferowani James Rodríguez oraz Mario Balotelli. Na ten temat wprost wypowiedział się w rozmowie z Kanałem Sportowym wiceprezes Wieczystej.

– Odrzuciliśmy je. Odchodzimy od formuły płacenia 3 mln euro rocznie za leżenie na leżance albo za to, że ktoś ma fajne nazwisko. Idąc tym tropem, ja też mógłbym podpisać kontrakt, bo byłem na mundialu w Rosji – powiedział Sławomir Peszko.

Tymczasem już w najbliższy weekend Żółto-czarni rozegrają swoje pierwsze oficjalne spotkanie w Betclic 1. Lidze w 2026 roku. Zmierzą się w roli gościa ze Zniczem Pruszków. W pierwszym starciu w tej kampanii pomiędzy zespołami górą byli Krakowianie, którzy zwyciężyli 4:0.

Wieczysta do sobotniej potyczki przystąpi, plasując się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli, z dorobkiem 30 punktów. Do pierwszej Wisły Kraków drużyna Kazimierza Moskala traci 13 oczek. Z kolei do drugiej Polonii Bytom strata wynosi już tylko cztery punkty.