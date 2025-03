Widzew zdobył Gliwice po nowym rozdaniu w klubie [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Widzew Łódź

Fran Alvarez i Juljan Shehu zrobili show w debiucie Zeljko Sopicia

Widzew Łódź od piątku 28 marca 2025 roku zaczynał nową erę w historii klubu. W roli trenera debiut zaliczył Zeljko Sopić, który zastąpił Patryka Czubaka na stanowisku szkoleniowca. Tymczasem przed samym spotkaniem z Piastem Gliwice na platformie X konkretny komunikat opublikował Robert Dobrzycki, informując, że nastąpiły zmiany w strukturach właścicielskich Widzewa. Jednocześnie współwłaściciel Panattoni między innymi na Europę, ale także na Indię i Arabię Saudyjską, przejął ponad 76 procent akcji nad klubem.

W ekipie w Łodzi były witania. Z kolei gliwiczanie zaczynali okres, w którym klub powoli będzie żegnał się z Aleksandarem Vukoviciem. Szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych przy okazji przedmeczowej konferencji prasowej przekazał wiadomość, że po sezonie zakończy współpracę z Piastem. Jednocześnie na dziewięć spotkań przed końcem rozgrywek jasne było, że pewien etap w ekipie z Gliwic się kończy.

Pierwszy gol padł błyskawicznie, bo już w siódmej minucie na listę strzelców wpisał się Fran Alvarez. Hiszpan pozwolił sobie na niesygnalizowany strzał sprzed pola karnego po podaniu Marka Hanouska, notując piąte trafienie w tej kampanii. Tym samym gospodarze mieli problem, bo na trzynaście potyczek w tym sezonie, gdy pierwsi tracili bramkę, to aż osiem razy schodzili z placu gry na tarczy.

ALEŻ PRZYMIERZYŁ! 😍😍😍



Fran Alvarez dostał mnóstwo czasu i miejsca przed polem karnym i to on rozpoczyna strzelanie w 26. kolejce @_Ekstraklasa_ ⚽



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 28, 2025

Tymczasem od 22 minuty goście prowadzili już dwoma bramkami. Tym razem piłkę do siatki skierował Juljan Shehu, notując swoje drugie trafienie w tej kampanii. Widzew jednocześnie dokonał czegoś, co w tej kampanii nie należy do codzienności, bo w stosunkowo krótkim czasie strzelił Niebiesko-czerwony dwa gole, a to jednak ekipa, słynąca z solidnej formacji defensywnej. Finalnie do końca pierwszej odsłony wynik już się nie zmienił.

Widzew nie zwalnia! Juljan Shehu szybko podwyższa na 2:0! 💪



Jak odpowie Piast? 👀



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 28, 2025

Po zmianie stron ekipa z Gliwic pokazała natomiast, że mimo tego, że większość jej graczy, nie imponuje wybitnymi warunkami fizycznymi, to może sprawić sporo niepokoju golkiperowi rywali po dośrodkowaniach. Rafał Gikiewicz został zmuszony do dużego wysiłku w 60. minucie. Wówczas celny strzał głową oddał najniższy na boisku Grzegorz Tomasiewicz, ale bramkarz gości nie dał się zaskoczyć. Szczęścia szukał także Erik Jirka, ale bez efektu. Z kolei odpowiedź łodzian miała miejsce w 61. minucie. Wówczas przed szansą zdobycia bramki stanął Lubomir Tupta, oddając uderzenie sprzed szesnastki. W każdym razie próba Słowaka była niecelna.

Piast walczył, VAR nie pomógł i fantastyczny był Rafał Gikiewicz

Piast dopiął swego i skierował piłkę do siatki w 65. minucie, gdy Thomas Huk pokonał Gikiewicza. Defensor gospodarzy dobił strzał Jakuba Czerwińskiego, z którym bramkarz Widzewa sobie poradził. Ostatecznie jednak bramka nie została uznana po weryfikacji VAR, więc fani gości mogli odetchnąć z ulgą. Niemniej to było kolejne poważne ostrzeżenie ze strony Piasta, który z minuty na minutę wydawał się coraz bardziej rozochocony.

Mimo że zespół Vukovicia nie składał broni, dążąc do korzystnego wyniku, to ostatecznie podopieczni Sopicia nie dali sobie wydrzeć wygranej. Widzew wygrał jednocześnie dziewiąte spotkanie w tej kampanii, dzięki czemu legitymuje się bilansem 33 oczek. W następnej kolejce Piast zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Z kolei łodzian czeka potyczka u siebie z Lechią Gdańsk.

Piast Gliwice – Widzew Łódź 2:0 (2:0)

1:0 Fran Alvarez 7′

2:0 Juljan Shehu 22′