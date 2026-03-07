Widzew Łódź wprowadza nowe porządki. Vuković odsunął gwiazdę

Widzew Łódź chce uniknąć spadku z PKO BP Ekstraklasy i w tym celu zatrudnił Aleksandara Vukovicia. Serbski szkoleniowiec podjął decyzję o odsunięciu z kadry na mecz z Lechem Poznań Osmana Bukariego i Carlosa Isaaca.

PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Osman Bukari i Carlos Isaac poza kadrą na mecz z Lechem!

Widzew Łódź po odpadnięciu w ćwierćfinale STS Pucharu Polski z GKS-em Katowice zdecydował się zwolnić Igora Jovicevicia. Chorwacki szkoleniowiec nie zapanował nad drużyną, która znalazła się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Władze klubowe postawiły na Aleksandara Vukovicia, który tym samym został już czwartym trenerem Widzewa w tym sezonie.

Serb zadebiutuje na ławce trenerskiej w meczu 24. kolejki z Lechem Poznań. Już w pierwszym spotkaniu Vuković pokazał, że nie boi się trudnych decyzji. Poza kadrą znalazł się Osman Bukari, który w styczniu trafił do Widzewa z Austin FC za 5,5 mln euro. 27-letni skrzydłowy rozegrał dotychczas pięć spotkań w barwach Łodzian.

Również Carlos Isaac nie znalazł się w kadrze. 27-letni Hiszpan zimą przeszedł z Cordoby za około milion euro i dotychczas rozegrał sześć meczów. Między słupkami zabrakło także Bartłomieja Drągowskioego, którego nieobecność spowodowana jest urazem.

Obecnie Widzew zajmuje 17. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 24 punktów. Wiosną Łodzianie zdobyli zaledwie cztery punkty w pięciu spotkaniach. W marcu zagrają jeszcze z Arką Gdynia oraz Górnikiem Zabrze.