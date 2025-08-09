Hit na remis. W Łodzi strzelali tylko w pierwszej połowie [WIDEO]

22:19, 9. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź - Wisła Płock to spotkanie zamykające sobotnią odsłonę zmagań w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Widzew Łódź - Wisła Płock
Artur Kraszewski/ PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Wisła Płock

Widzew Łódź – Wisła Płock:

W jednym z hitowym starć 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy doszło do pojedynku Widzew ŁódźWisła Płock, a więc starcia jednego z najbardziej emocjonujących zespołów ligi z ekipą, która – jako jedyna – mogła pochwalić się kompletem punktów. Trudno było wskazać wyraźnego faworyta tej rywalizacji.

Na pierwszego gola czekaliśmy aż do 36. minuty.  Łukasz Sekulski w efektowny sposób zmylił Ricardo Visusa i precyzyjnym strzałem pokonał Macieja Kikolskiego! Dla napastnika Nafciarzy było to trzecie trafienie w tym sezonie.

Łodzianie odpowiedzieli w ekspresowym tempie. Już w 41. minucie na tablicy wyników znowu widniał remis. Juljan Shehu wdarł się w szesnastkę i pokusił się technicznym strzał z narożnika pola karnego – w ten sposób Albańczyk zaskoczył zasłoniętego Rafała Leszczyńskiego i mógł cieszyć się z efektownej bramki. Już w doliczonym czasie gry golkiper Wisły popisał się kapitalną paradą po groźnym uderzeniu Bartłomieja Pawłowskiego.

Na kolejne emocje czekaliśmy aż do 77. minuty. Mariusz Fornalczyk upadł w polu karnym po starciu z Marcusem Haglindem-Sangré, a sędzia podyktował jedenastkę. Jednak po dłuższej analizie arbiter postanowił zmienić swoją decyzję.

W Łodzi padł remis. Widzew po czterech meczach ma na koncie siedem punktów, natomiast Wisła zgromadziła już dziesięć oczek i przewodzi ligowej stawce.

Widzew Łódź – Wisła Płock 1:1 (1:1)

Shehu 41′ – Sekulski 36′

