Łubik w Wiśle Kraków tylko na rok. Potem chce grać w innym klubie

Marcel Łubik zamienił Górnik Zabrze na Wisłę Kraków. Jest jednak tylko wypożyczony z Augsburga. W rozmowie z TVP Sport dał do zrozumienia, że za rok chce spróbować sił w Bundeslidze.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Łubik chce wrócić do Augsburga po sezonie z Wisłą Kraków

Wisła Kraków po awansie do PKO BP Ekstraklasy sfinalizowała już dwa transfery. Pierwszym wzmocnieniem był obrońca Maxence Maisonneuve, który trafił do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Drugim zawodnikiem, który przybył do Małopolski był Marcel Łubik. Bramkarz ponownie został wypożyczony z Augsburga. Poprzedni sezon spędził w innym klubie Ekstraklasy – Górniku Zabrze.

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Łubik o miejsce w bramce Wisły będzie rywalizował z Patrykiem Letkiewiczem. Reprezentant Polski do lat 21 ma ambitne plany na przyszłość. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że chce zaliczyć kolejny dobry sezon, a następnie wrócić do Augsburga. W Bundeslidze zamierza powalczyć o bycie „jedynką”. Ekipa z WWK Arena w minionych rozgrywkach zajęła 12. miejsce w lidze. Warto dodać, że w umowie nie została wpisana klauzula odstępnego. W związku z tym bramkarz nastawia się na jeden sezon w Wiśle Kraków.

– To jest wypożyczenie tylko na rok. Taki jest plan. Żeby wrócić za rok po kolejnym dobrym sezonie i walczyć o jedynkę w Augsburgu – powiedział Marcel Łubik dla TVP Sport.

Łubik w poprzedniej kampanii był kluczowym zawodnikiem Górnika Zabrze. Z nim w bramce Trójkolorowi sięgnęli po triumf w Pucharze Polski oraz zajęli 2. miejsce w Ekstraklasie. Łącznie wystąpił w 36 meczach, w których 13 razy zachował czyste konto.