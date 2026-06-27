Legia Warszawa potwierdziła. Pomocnik odchodzi z klubu

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kacper Urbański opuszcza Legię

Legia Warszawa przygotowuje się już do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Nikt nie ma wątpliwości, że Wojskowi muszą pokazać się z dużo lepszej strony, niż w minionych rozgrywkach, ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że ich kadra nie jest – mówiąc dość eufemistycznie – zbyt bogata. Dlatego też kibice oczekują kolejnych konkretnych ruchów władz klubu. Tymczasem jednak z Łazienkowską żegna się jeden z pomocników.

Stołeczny zespół oficjalnie poinformował, że umowa Kacpra Urbańskiego została rozwiązana za porozumieniem stron. To informacja, która była spodziewana już w ostatnim czasie, bowiem medialne doniesienia łączą młodzieżowego reprezentanta Polski z transferem do Górnika Zabrze. Wszystko wskazuje więc, że ruch ten będzie miał w najbliższym czasie miejsce i potwierdzenie.

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Kacper Urbański w minionym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Jego transfer z włoskiej Bolonii do Legii odbierany był jako świetny ruch, ale podobnie jak cały zespół, Urbański miał wielkie problemy z formą. Serwis „Transfermarkt” wycenia 5-krotnego reprezentanta Polski na dwa miliony euro. W przeszłości ofensywny pomocnik zaliczył prawie 40 spotkań w Serie A oraz cztery starcia w Lidze Mistrzów.

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