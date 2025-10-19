Widzew Łódź może stracić zawodnika. Legia Warszawa ma opcję wykupu

Widzew Łódź w ubiegłym roku sięgnął po Marcela Krajewskiego z Legii Warszawa. Według serwisu Meczyki.pl, stołeczny klub może wykupić prawego obrońcę za 1,5 mln euro.

Marcel Krajewski rośnie na gwiazdę Widzewa

Widzew Łódź zatrudnił w październiku chorwackiego trenera Igora Jovicevicia, który ma za zadanie poprawić wyniki drużyny i tchnąć w nią nową energię. Dotychczasowy sezon nie układa się po myśli łodzian. Zespół przegrał już sześć ligowych spotkań i zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ambicje właściciela klubu są jednak znacznie większe, zwłaszcza po letnich wzmocnieniach, które miały zapewnić Widzewowi walkę o czołowe pozycje.

Jednym z jasnych punktów drużyny jest Marcel Krajewski, który latem ubiegłego roku przeniósł się do Łodzi z Legii Warszawa. 20-letni obrońca z każdym miesiącem odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole i wyrasta na jednego z liderów formacji defensywnej.

Krajewski ma ważny kontrakt z Widzewem do czerwca 2027 roku. W październiku piłkarz rozegrał dwa mecze w reprezentacji Polski do lat 21, a w efektownym zwycięstwie nad Szwecją (6:0) wpisał się na listę strzelców. Po powrocie z kadry nie zwolnił tempa. W ligowym spotkaniu z Radomiakiem Radom zaliczył asystę i pomógł drużynie wygrać (3:2).

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl, w kontrakcie Krajewskiego znajduje się klauzula wykupu, która może w przyszłości znacząco wpłynąć na jego karierę. Zapis ten daje Legii prawo do ponownego sprowadzenia zawodnika. Kwota wykupu ma wynosić około 1,5 mln euro. Krajewski łącznie dla Widzewa rozegrał 37 meczów, zdobył jedną bramkę i dorzucił trzy asysty.