Widzew otwarty na sprzedaż wielkiego talentu. Chcą go kluby z Włoch i Niemiec

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew sprzeda utalentowanego pomocnika?!

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie raczej dość przeciętnie, choć i tak jest to dość łagodne określenie patrząc na to, jakie aspiracje mieli zarówno kibice, jak i ludzie z klubu. Latem wydano przecież kilka milionów euro na transfery nowych piłkarzy i wydawało się, że będzie to jedna z najlepszych ekip tego sezonu. Po kilku miesiącach wiemy już, że raczej w tym roku trudno będzie zająć miejsce w strefie medalowej.

Niemniej nadal realne jest zapewne miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach, tym bardziej, że łodzianie grają w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Sensacyjnie wieści jednak płyną od jednego z czołowych dziennikarzy transferowych w Europie. Według informacji, które przekazał Rudy Galetti z „TEAMtalk”, z Widzewa zimą może odejść jedne z czołowych graczy akademii, a więc Kuba Nawrocki.

Wszystko bowiem za sprawą, że tym raptem 18-letnim środkowym pomocnikiem znalazł się na celowniku kilku klubów z Włoch oraz Niemiec. Chodzi m.in. o: VfB Stuttgart, Fiorentinę, FC Koeln oraz Sassuolo. Widzew byłby gotowy rozważyć oferty za swojego gracza, który do tej pory gra głównie w rezerwach.

