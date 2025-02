Widzew sprowadził nowego napastnika. Oficjalnie

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew potwierdza wypożyczenie nowego napastnika

Widzew Łódź bardzo przeciętnie, a po prostu nawet słabo wszedł do gry w 2025 roku. Piłkarze Daniela Myśliwca w dotychczasowych trzech meczach zgromadzili na swoim koncie raptem jeden punkt, co jest bardzo słabym wynikiem i niepokoi zarówno władze klubu, jak i kibiców. Remis z Cracovią to bowiem zbyt mało, jak na zespół, który jeszcze w rundzie jesiennej spisywał się dobrze.

Wiadomo jednak, że jakiś czas z temu z klubu odszedł Imad Rondić. Absolutnie kluczowy gracz i najlepszy strzelec drużyny przeniósł się do 2. Bundesligi, a zespół pozostawał bez godnego następcy. Teraz się to jednak zmieniło. Jak poinformował oficjalnie sam klub na swojej stronie internetowej klub, nowym graczem Widzewa został Lubomir Tupta.

26-letni napastnik ze Słowacji został wypożyczony ze Slovana Liberec do końca sezonu 2024/25. Umowa pomiędzy klubami zawiera opcję wykupu. W obecnym sezonie zdobył on trzy gole oraz zanotował jedną asystę w 23 meczach. W przeszłości reprezentował barwy Wisły Kraków, gdzie w 10 meczach raz trafił do siatki. Słowak ma jednak także na koncie 26 spotkań dla Hellasu Verona. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

