Widzew ma nowego właściciela. Na razie 25 procent udziałów

Widzew przejęty przez nowego współwłaściciela

Widzew Łódź w tym sezonie PKO Ekstraklasy radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Rundę jesienną w wykonaniu graczy Daniela Myśliwca należy zaliczyć raczej do tych udanych, ale rozpoczętą jakiś czas temu drugą część sezonu już nie. W 2025 roku piłkarze z Serca Łodzi zdobyli tylko jeden punkt w starciu z Cracovią. Poza tym przegrali dotkliwie ze Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań, a to powoduje sporą nerwowość w klubie oraz wokół niego.

Jednak w ostatnim czasie nie to, co na boisku najmocniej rozpala emocje kibiców. Kilka dni temu chęć zakupu klubu oficjalnie zadeklarował Robert Dobrzycki. Prezes oraz współwłaściciel firmy Panattoni poinformował w mediach społecznościowych, że chce kupić Widzew tak szybko, jak będzie to tylko możliwe. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ. Według informacji przekazanych przez “WidzewToMy.net”, to właśnie się dokonało i Widzew zyskał nowego współwłaściciela.

Robert Dobrzycki dogadał się bowiem z Tomaszem Stamirowskim i wkrótce oficjalnie stanie się udziałowcem Widzewa Łódź. Na początek przejąć ma 25 procent akcji klubu. Jak jednak przekazali dziennikarze, z czasem udział firmy Panattoni w spółce ma się zwiększać, aż finalnie, za przynajmniej kilka lat Tomasz Stamirowski stanie się mniejszościowym udziałowcem klubu z Serca Łodzi.

