Widzew Łódź chce pozyskać skrzydłowego. Ciekawy transfer na horyzoncie

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Szymon Łyczko na celowniku Widzewa

Widzew Łódź w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy mocno rozczarowuje. Do sierpnia drużynę prowadził Zeljko Sopić, następnie obowiązki trenerskie przejął Patryk Czubak, a obecnie szkoleniowcem jest Igor Jovicević. Miejsce w dolnej części tabeli jest dalekie od założeń władz klubu, które latem poczyniły spore wzmocnienia.

Jak informuje portal Transfery.info, w kręgu zainteresowań łodzian znajduje się Szymon Łyczko, którego kontrakt w Stali Rzeszów wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Widzew miał go już na radarze latem i planuje ponownie ruszyć po 19-letniego skrzydłowego, gdy tylko stanie się wolnym zawodnikiem.

Łyczko urodził się w New Jersey, a do rzeszowskiego klubu trafił w 2019 roku. W rozgrywkach Betclic 1. Ligi 19-latek imponuje swoją wszechstronnością. W 15 meczach zdobył dwie bramki i dorzucił trzy asysty we wszystkich rozgrywkach. W ubiegłym roku zadebiutował również w reprezentacji Polski do lat 19.

Łodzianie w letnim oknie transferowym na nowych zawodników wydali nieco ponad siedem milionów euro. Najdroższym nabytkiem był Szwajcar Andi Zeqiri, którego sprowadzono z KRC Genk za dwa miliony euro. Do Widzewa również przybyli m.in. Mariusz Fornalczyk z kieleckiej Korony i Stelios Andreou z Royal Charleroi.