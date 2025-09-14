Widzew przerwał fatalną serię! Baena i Akere zapewnili komplet punktów [WIDEO]

Widzew Łódź pokonał Arkę Gdynia w meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy (2:0). Bramki strzelali Angel Baena i Samuel Akere. Tym samym podopieczni Patryka Czubaka przerwali passę czterech meczów bez zwycięstwa.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Angel Baena

Zwycięstwo Widzewa Łódź! Baena i Akere zapewnili trzy punkty

Widzew Łódź po słabszej serii wyników zdecydował się na zmianę trenera bezpośrednio przed przerwą na reprezentację. Żeljko Sopicia zastąpił Patryk Czubak, który w debiucie przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań (1:2). Po dwóch tygodniach przerwy najmłodszy szkoleniowiec w Ekstraklasie poprowadził drużynę w kolejnym meczu. Tym razem przeciwnikiem była Arka Gdynia.

Spotkanie w Łodzi w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy stało pod znakiem zapytania. Przez Polskę przechodzą potężne ulewy, przez co sobotnie starcie Wisła Płock – Cracovia zostało odwołane. Na całe szczęście delegaci PZPN nie podjęli decyzji o przełożeniu niedzielnego spotkania, więc kibice mogli obserwować w akcji swoich ulubieńców.

Późnym popołudniem na stadionie w Łodzi zbyt wielu goli nie oglądaliśmy, ponieważ piłka do siatki trafiła dwa razy. Pierwszego gola zdobył Angel Baena. Piłkarz Widzewa oddał strzał z pola karnego, który po drodze odbił się rykoszetem od Juliena Celestine’a i wpadł do bramki. Z kolei pod koniec na listę strzelców wpisał się Samuel Akere. To wystarczyło, aby Patryk Czubak i spółka mogli cieszyć się z kompletu punktów.

WIDZEW ZACZYNA STRZELANIE! ⚽🚀



Autorem gola Ángel Baena, "pomagał" Julien Celestine! 😉



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/gB6GnjBtLx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2025

Drużyna z Łodzi przerwała serię czterech meczów bez zwycięstwa. Komplet punktów w starciu z Arką sprawił, że awansowali w tabeli na 7. miejsce. Z kolei zespół z Gdyni z dorobkiem 8 punktów zajmuje 14. miejsce w Ekstraklasie.

Widzew Łódź 2:0 Arka Gdynia (9′ Baena, 90′ Akere)