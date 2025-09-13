Ekstremalne opady w Płocku. Hit w Ekstraklasie przełożony

Wisła Płock miała zmierzyć się z Cracovią w hicie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostało odwołane z powodu ulewnego deszczu.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Mecz Wisła Płock – Cracovia przełożony

Wisła Płock rewelacyjnie spisuje się w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Do siódmej kolejki zespół Mariusza Misiury pozostawał niepokonany. Przed przerwą na mecze reprezentacji beniaminek przegrał na wyjeździe z Arką Gdynia (0:1), mimo to wciąż zasiadał na fotelu lidera. Drużyna straciła obok Legii Warszawa najmniej bramek – zaledwie cztery.

Cracovia przed spotkaniem miała dwa punkty mniej od Wisły i liczyła w sobotnie popołudnie na przełamanie rywali. W drużynie Pasów znakomicie spisuje się zwłaszcza szwajcarski napastnik Filip Stojilković, który zdobył już pięć bramek w tym sezonie.

Kibice niezwykle czekali na szlagier Ekstraklasy. Jednak decyzją sędziego Jarosława Przybyła mecz 8. kolejki między Wisłą Płock a Cracovią został odwołany. Powodem były obfite opady deszczu, które uniemożliwiły bezpieczną grę i spowodowały zły stan murawy. O nowym terminie spotkania władze Ekstraklasy poinformują po jego ustaleniu w porozumieniu z klubami.

Decyzją sędziego spotkania mecz Wisła Płock – Cracovia został odwołany ze względu na stan murawy spowodowany obfitymi opadami deszczu. O nowym terminie poinformujemy po jego ustaleniu w porozumieniu ze wszystkimi stronami. #WPŁCRA — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 13, 2025

Z powodu panujących warunków atmosferycznych o godzinie 17:30 zostanie podjęta decyzja w sprawie rozegrania dzisiejszego meczu #WPŁCRA 🌧️⏱️ pic.twitter.com/BZ3CWQ2rQp — Wisła Płock (@WislaPlockSA) September 13, 2025

W 9. kolejce Ekstraklasy płocka Wisła podejmie Jagiellonię Białystok (19 września, godz. 20:30). Z kolei krakowianie zmierzą się z GKS-em Katowice (19 września, godz. 18:00).