Widzew fatalnie rozpoczął rundę. Boniek wskazuje winnego

11:06, 1. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Meczyki.pl

Widzew Łódź przegrał wczoraj z Jagiellonią, a Zbigniew Boniek nie gryzł się w język wskazując na "szalone błędy" trenera Łodzian. Jego zdaniem, to właśnie Jovicević jest odpowiedzialny za porażkę, o czym powiedział w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

Zbigniew Boniek
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek nie ma wątpliwości: trener popełnił szalone błędy

Widzew Łódź bardzo słabo zaprezentował się podczas wczorajszej rywalizacji z Jagiellonią Białystok. Właściwie należy nawet powiedzieć, że piłkarze z Serca Łodzi byli tylko tłem dla drużyny Adriana Siemieńca. Dla wielu było to więc rozczarowaniem, bowiem po wielkich zimowych transferach spodziewano się zdecydowanie lepszej gry i rozpoczęcia marszu w górę tabeli już od samego początku rundy.

Stało się jednak inaczej i choć trudno w tym momencie wyrokować, co będzie z Widzewem dalej – to nadal przecież bardzo mocny, wręcz piekielnie mocny kadrowo zespół – to jednak wielu widzi sporo błędów chociażby w decyzjach trenera Igora Jovicevica. Mocno szkoleniowca Widzewa skrytykował Zbigniew Boniek, który podczas rozmowy na kanale „Meczyki.pl” w programie „Pogadajmy o piłce” wskazał go jako głównego winnego porażki.

Widzew pokazał, że ma piłkarzy, ale nie ma drużyny. Zespół był źle ustawiony na boisku, trener popełnił szalone błędy… Zawodnicy muszą wiedzieć, że sukcesem nie jest przyjście do Widzewa – sukcesem jest danie coś temu klubowi – komentował Zbigniew Boniek na antenie kanału „Meczyki.pl”.

Trzeba spojrzeć na to, co ten trener zrobił z tą drużyną. Ten zespół nie może grać z Chengiem na lewej obronie. Jeśli chcesz grać czwórką z tyłu […]. Kupiłeś siedmiu piłkarzy i wychodzisz na boisko z Pawłowskim, a Fornalczyka trzymasz na ławce… – dodał były prezes PZPN i legenda Widzewa.

