Widzew fatalnie rozpoczął rundę. Boniek wskazuje winnego

Widzew Łódź przegrał wczoraj z Jagiellonią, a Zbigniew Boniek nie gryzł się w język wskazując na "szalone błędy" trenera Łodzian. Jego zdaniem, to właśnie Jovicević jest odpowiedzialny za porażkę, o czym powiedział w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek nie ma wątpliwości: trener popełnił szalone błędy

Widzew Łódź bardzo słabo zaprezentował się podczas wczorajszej rywalizacji z Jagiellonią Białystok. Właściwie należy nawet powiedzieć, że piłkarze z Serca Łodzi byli tylko tłem dla drużyny Adriana Siemieńca. Dla wielu było to więc rozczarowaniem, bowiem po wielkich zimowych transferach spodziewano się zdecydowanie lepszej gry i rozpoczęcia marszu w górę tabeli już od samego początku rundy.

Stało się jednak inaczej i choć trudno w tym momencie wyrokować, co będzie z Widzewem dalej – to nadal przecież bardzo mocny, wręcz piekielnie mocny kadrowo zespół – to jednak wielu widzi sporo błędów chociażby w decyzjach trenera Igora Jovicevica. Mocno szkoleniowca Widzewa skrytykował Zbigniew Boniek, który podczas rozmowy na kanale „Meczyki.pl” w programie „Pogadajmy o piłce” wskazał go jako głównego winnego porażki.

– Widzew pokazał, że ma piłkarzy, ale nie ma drużyny. Zespół był źle ustawiony na boisku, trener popełnił szalone błędy… Zawodnicy muszą wiedzieć, że sukcesem nie jest przyjście do Widzewa – sukcesem jest danie coś temu klubowi – komentował Zbigniew Boniek na antenie kanału „Meczyki.pl”.

– Trzeba spojrzeć na to, co ten trener zrobił z tą drużyną. Ten zespół nie może grać z Chengiem na lewej obronie. Jeśli chcesz grać czwórką z tyłu […]. Kupiłeś siedmiu piłkarzy i wychodzisz na boisko z Pawłowskim, a Fornalczyka trzymasz na ławce… – dodał były prezes PZPN i legenda Widzewa.

