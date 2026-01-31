Jagiellonia Białystok w sobotę mierzyła się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Rywalizacja ułożyła się po myśli podopiecznych Adriana Siemieńca, którzy zwyciężyli rezultatem 3:1.

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia Białystok lepsza od Widzewa Łódź

W sobotę odbył się niezwykle interesujący mecz w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. A w nim Widzew Łódź przed własną publicznością mierzył się z Jagiellonią Białystok. Dla zespołów był to pierwszy mecz po przerwie zimowej. Gospodarze mają za sobą fatalną jesień, którą skończyli na dole tabeli. Podopieczni Adriana Siemieńca natomiast poważnie liczą się w walce o tytuł mistrza Polski, a na dodatek występują w europejskich pucharach.

Rywalizacja w Łodzi od pierwszych minut była niezwykla dynamiczna i zacięta. Częściej do głosu dochodzili piłkarze Widzewa, ale Jagiellonia Białystok miała swój plan na ten mecz. Goście w 36. minucie dopięli swego i objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Bartosz Mazurek. Gol pomocnika był jedynym tego typu akcentem w pierwszej połowie. Na przerwę zatem to Duma Podlasia schodziła w zdecydowanie lepszych nastrojach.

MAZUREK! Jagiellonia prowadzi w Łodzi! 💪



Jak odpowiedzą gospodarze? 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/HfZDM05TTD — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 31, 2026

Druga odsłona miała podobny przebieg do pierwszej. Widzew Łódź dynamicznie atakował, ale szybko został skarcony przez Jagiellonię Białystok. W 55. minucie do siatki trafił Afimico Pululu. Napastnik Dumy Podlasia wykorzystał rzut karny, który w zasadzie sam wywalczył.

Jagiellonia podwyższa! Afimico Pululu pewnie trafia z rzutu karnego 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/rexM5rjFXS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 31, 2026

Widzew Łódź robił wszystko, aby choć zbliżyć się wynikiem do rywali. Próby jednak na nic się zdały. Jagiellonia Białystok w 80. minucie podwyższyła prowadzenie za sprawą Norberta Wojtuszka.

WOJTUSZEK NA 3:0! 🔥



Nie tak wyobrażali sobie początek ligowej wiosny kibice Widzewa 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/fFyIz0lnL3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 31, 2026

Gospodarze zdołali jeszcze strzelić kontaktowego gola – Sebastian Bergier trafił z rzutu karnego – ale był to ich ostatni akcent w tym meczu. Duma Podlasia tym samym sięga po niezwykle cenne zwycięstwo.

Jest honorowy gol dla Widzewa! Bergier pewnie trafia z karnego ✅



📺Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/iU5gPdLUP3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 31, 2026

Zarówno Jagiellonia Białystok jak i Widzew Łódź w najbliższym meczu zmierzą się z GKS-em Katowice. Duma Podlasia zagra w najbliższą środę, natomiast podopieczni Igora Jovicevicia zmierzą się w następną sobotę.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok 1:3

Bergier (88′) – Mazurek (36′), Pululu (55′), Wojtuszek (80′)