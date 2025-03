Ważą się losy trenera Zagłębia. Doszło do spotkania

Zagłębie Lubin przegrało wczoraj kolejny mecz. Tym razem lepszy od Miedziowych okazał się Piast Gliwice, a to powoduje coraz bardziej nerwową atmosferę. Jak informuje Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna", zmiany trenera na razie jednak nie będzie.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Zagłębie z ostatnią szansą dla Marcina Włodarskiego?

Zagłębie Lubin w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Najpierw bardzo przeciętne wyniki z zespołem notował Waldemar Fornalik, który jednak szybko zapłacił posadą za wyniki swojego zespołu. W jego miejsce zatrudniono Marcina Włodarskiego, który miał poprawić grę oraz punktowanie Miedziowych. Tak się jednak nie stało.

Obecnie zespół Zagłębia Lubin jest na 15. miejscu w ligowej tabeli i balansuje na krawędzi strefy spadkowej mając bardzo zbliżoną liczbę punków co Puszcza Niepołomice oraz Lechia Gdańsk. Fatalna w wykonaniu ekipy z Dolnego Śląska jest runda wiosenna, do tej pory zdobyli oni tylko trzy punkty, a poza tym przegrali cztery mecze, w tym to ostatnie przeciwko Piastowi Gliwice.

Z tego też powodu wśród kibiców zaczyna robić się coraz bardziej nerwowo, a posada trenera Włodarskiego zdaje się być coraz mniej stabilna. Na razie jednak zmiany szkoleniowca nie będzie, o czym donosi Filip Trokielewicz z tygodnika “Piłka Nożna”.

– Dziś przed południem doszło do spotkania włodarzy „Miedziowych” z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym. Mimo że w klubowych gabinetach panuje nerwowa atmosfera, zmiany trenera w Zagłębiu po porażce z Piastem nie będzie – napisał dziennikarz na platformie X (dawniej Twitter).

