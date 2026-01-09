W Legii Warszawa to się nie zmieni. Papszun potwierdził

Marek Papszun od niedawno zaprowadza porządki w Legii Warszawa. Przy okazji meczu sparingowego wyjaśnił w rozmowie dla kanału Meczyki.pl, że nie planuje roszad w radzie drużyny.

Legia nie zmieni kapitana

Legia Warszawa jesienią zanotowała fatalną serię, która poskutkowała odpadnięciem z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji. W Ekstraklasie nie jest wcale lepiej, bowiem krajowy gigant zimuje w strefie spadkowej. Stołeczny klub przez długi czas starał się o Marka Papszuna, który dostał zgodę na opuszczenie Rakowa Częstochowa dopiero po zakończeniu rundy.

Od połowy grudnia Papszun jest oficjalnie opiekunem Legii. Wraz ze swoim sztabem czeka go mnóstwo pracy, aby zaprowadzić porządki w drużynie i pomóc jej w wygrywaniu spotkań.

Papszun ma mieć bardzo duży wpływ na działania transferowe Legii. Przy okazji meczu sparingowego z Pogonią Grodzisk Mazowiecki ujawnił również kulisy swoich pierwszych tygodni w nowym otoczeniu. Potwierdził, że nie planuje zmian w radzie zespołu, a co za tym idzie – pierwszym kapitanem ma pozostać Artur Jędrzejczyk. Wśród kapitanów znajdują się też Bartosz Kapustka czy Rafał Augustyniak.

– Nie będzie zmian, jeżeli chodzi o kapitanów i strukturę tej drużyny. Poznając tych chłopaków, poznając zespół, uznałem, że nie ma tu żadnego uzasadnienia. Zespół nie miał i nie ma problemów tak zwanych szatniowych. Dzisiaj naszym problemem jest miejsce w tabeli i wyniki. Zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Wzięli za to pełną odpowiedzialność, nie zrzucając na nikogo dookoła, tylko szukali winy u siebie – przekazał Papszun w rozmowie na kanale Meczyki.pl.