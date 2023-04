PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Warta Poznań jest jedną z rewelacji PKO Ekstraklasy w tym sezonie

Podopieczni Dawida Szulczka byli skazywani na spadek, a wbrew wszystkim zajmują miejsce w górnej połowie tabeli

Trener wypowiedział się o grze zespołu przed meczem ze Śląskiem Wrocław

“Widzę duży postęp w grze”

Drużyna Warty Poznań zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Zespół, który przed sezonem skazywany był na walkę w dolnych rejonach tabeli, ściśle trzyma się jej czuba. Piłkarze pod wodzą Dawida Szulczka przechodzą ciągły rozwój, co pokazuje dorobek punktowy i gra “Warciarzy”. Trener Szulczek przed meczem ze Śląskiem Wrocław wypowiedział się dla klubowych mediów.

– Uważam, że rozwinęliśmy się jako drużyna i pokazujemy to z każdym kolejnym miesiącem. Widzę duży postęp w grze. Już nie chodzi nawet o zdobycz punktową, ale to, jak funkcjonujemy na boisku. W pierwszej połowie derbów też było dużo pozytywów. Lech, poza bramką i strzałem Mikaela Ishaka miał trudności ze sforsowaniem naszej obrony. Po drobnych korektach w przerwie druga połowa była bardzo pozytywna – mówi trener Warty Poznań.

– Niezależnie od tego, o co kto walczy w tym sezonie, mecz toczy się o 3 pkt. Ani piłkarze, ani trenerzy, nie analizują przed meczem, czy w trakcie, o co toczy się gra w końcowym rozrachunku, bo istotna jest tabela pod koniec maja. Skupiamy się natomiast na tym, by być skutecznym od pierwszej minuty meczu. Niezależnie od tego, kto ma piłkę, czy my, czy przeciwnik, każdy musi wiedzieć, co należy robić – stwierdza trener Szulczek.

