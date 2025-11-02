To powinien być nowy trener Legii? Ostatnio pracował w Ekstraklasie

17:12, 2. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Legia Warszawa szuka nowego trenera po zwolnieniu Edwarda Iordanescu. Artur Wichniarek na antenie "Kanału Sportowego" zaproponował Roberta Kolendowicza, który jeszcze jakiś czas temu prowadził Pogoń Szczecin.

Michał Żewłakow
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Robert Kolendowicz powinien zastąpić Edwarda Iordanescu?

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie, a może i trzeba nawet powiedzieć, że po prostu słabo. Zespół z Łazienkowskiej miał walczyć o pierwsze od kilku sezonów mistrzostwo Polski, a do tego dobrze zaprezentować się w rozgrywkach Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji Europy. Do tej pory jednak nic z tego, bowiem w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni miejsce w środku stawki, z Pucharu już odpadli, a w Europie mają trzy punkty po dwóch meczach.

Z tego też powodu z posadą pierwszego trenera zespołu pożegnany został Edward Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec nie miał ostatnio mocnej pozycji, ale po porażce z Pogonią Szczecin czara goryczy się przelała. Z tego też powodu klub szuka już nowego szkoleniowca. Z ciekawą propozycją wyszedł Artur Wichniarek, który na antenie „Kanału Sportowego” zasugerował, że zespół powinien objąć Robert Kolendowicz, który jeszcze nie tak dawno temu był szkoleniowcem… Pogoni Szczecin.

Po co znowu kombinować z zagranicznymi trenerami? Jest młody, polski trener – Robert Kolendowicz – którego, z tego co wiem, Michał Żewłakow chciał już w Legii. Dajmy chłopakowi szansę – powiedział były reprezentant Polski na antenie „Kanału Sportowego”

