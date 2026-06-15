Bayern Monachium blisko głośnego transferu. Jest porozumienie

Bayern Monachium jest o krok od transferu Ismaela Saibariego z PSV Eindhoven. Reprezentant Maroka ma podpisać kontrakt z niemieckim gigantem do 2031 roku - podaje "Foot Mercato".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Ismael Saibari blisko transferu do Bayernem Monachium

Bayern Monachium osiągnął już porozumienie z PSV Eindhoven w sprawie transferu Ismaela Saibariego – donosi „Foot Mercato”. Marokański pomocnik podpisze z mistrzami Niemiec pięcioletni kontrakt, a wszystkie szczegóły umowy mają zostać dopięte w najbliższych dniach. Testy medyczne zaplanowano na ten tydzień.

Bawarczycy od dłuższego czasu poszukiwali wzmocnień przed kolejnym sezonem. Na ich liście życzeń znajdował się m.in. Antony Gordon z Newcastle United. Anglik zdecydował się na transfer do Barcelony, co zmusiło Bayern do zmiany priorytetów transferowych. W tym momencie niemiecki klub skupił się na Saibarim, który po znakomitym sezonie w Eredivisie stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Europie.

Saibari ma za sobą przełomowy sezon w PSV Eindhoven. 25-letni Marokańczyk rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zanotował 9 asyst. Dużym atutem Saibariego jest wszechstronność. Może występować zarówno jako ofensywny pomocnik, jak i zawodnik operujący na skrzydle. W Monachium liczą, że jego dynamika i skuteczność szybko przełożą się na jakość zespołu.

Według portalu Transfermarkt.de, zawodnik wyceniany jest na 40 milionów euro. Co ciekawe, Bawarczycy są bliscy sprowadzenia niemieckiego lewego obrońcy Nathaniela Browna z Eintrachtu Frankfurt. 22-latek jest obecnie podstawowym zawodnikiem w niemieckiej kadrze na mistrzostwach świata 2026.