Termalica postawiła się Pogoni. Grosicki otworzył worek z golami [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Termalica podzieliła się punktami z Pogonią

W sobotnie popołudnie Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzyła się z Pogonią Szczecin w meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły przystępowały do tego spotkania z trzema punktami na koncie. Dzisiejsze zawody lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy już w 18. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się bowiem Arkadiusz Kasperkiewicz. 30-letni środkowy obrońca wykorzystał zamieszanie w polu karnym po dokładnym dośrodkowaniu Macieja Ambrosiewicza z rzutu rożnego.

Przyjezdni nie mieli jednak zamiaru się poddawać i w drugiej części gry wzięli się do roboty, stwarzając sobie kilka dogodnych sytuacji. W 57. minucie do siatki trafił Musa Juwara, ale gol gambijskiego skrzydłowego został anulowany z powodu zagrania ręką. Drużyna Portowców dopięła swego nieco ponad dziesięć minut później. Wówczas świetną akcję wykończył nie kto inny jak Kamil Grosicki. Były reprezentant Polski doprowadził do wyrównania i dał mocny sygnał do walki o pełną pulę.

Pomimo kolejnych sytuacji stworzonych przez oba kluby, ostatecznie pojedynek Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Pogonią Szczecin zakończył się wynikiem 1:1. Tak więc po trzech seriach gier drużyna Marcina Brosza oraz ekipa Roberta Kolendowicza mają po cztery oczka. Następnymi rywalami tych zespołów będą odpowiednio Górnik Zabrze i Arka Gdynia. Najbliższa kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 8-11 sierpnia.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin 1:1 (1:0)

1:0 Arkadiusz Kasperkiewicz 18′

1:1 Kamil Grosicki 68′