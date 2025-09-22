Ten trener odpada z pracy w Pogoni. Szuka innego wyzwania

Pogoń Szczecin szuka nowego trenera po zwolnieniu Roberta Kolendowicza. Wiadomo jednak, że z walki odpada Philippe Clement, który szuka bardziej prestiżowego klubu, o czym poinformował serwis "Voetbal24.be".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń traci jednego z kandydatów na trenera

Pogoń Szczecin już prawie tydzień jest bez nowego trenera. Wszystko bowiem przez fakt, że po porażce z Korona Kielce zwolniony został Robert Kolendowicz. Tym samym w ostatnim, przegranym, meczu z Lechią Gdańsk zespół prowadził jego dotychczasowy asystent, a więc Tomasz Grzegorczyk. To pokazuje de facto, że władze klubu nie były do końca przygotowane na zwolnienie szkoleniowca i ruch ten mógł być nieco zbyt impulsywny.

Niemniej niezależnie od słuszności decyzji, czy też jej braku, fakty są takie, że klub szuka nowego trenera. W tym gronie do tej pory wymieniało się kilku kandydatów i wszyscy byli spoza Polski. Jednym z potencjalnych nazwisk był Philippe Clement. Był, bowiem według informacji przekazanych przez serwis „Voetbal24.be”, Belg rozgląda się za nieco bardziej prestiżowymi posadami.

Philippe Clement ostatnio prowadził zespół Rengers. Wcześniej pracował w AS Monaco oraz w swojej rodzimej lidze, gdzie w barwach Club Brugge oraz KRC Genk zdobywał mistrzowskie tytuły. Tym samym obecnie głównym kandydatem do przejęcia Pogoni wydaje się być Tim Walter.

