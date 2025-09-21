Arcydzieło Molnara na próżno. Lechia triumfuje w Szczecinie [WIDEO]

Pogoń Szczecin w niedzielnym spotkaniu podejmowała Lechię Gdańsk. Rywalizacja nie ułożyła się po myśli Portowców. Piękny gol Rajmunda Molnara nie wystarczył. Podopieczni Johna Carvera sięgnęli po cenny triumf (4:2).

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin oraz Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk lepsza od Pogoni Szczecin

W niedzielne popołudnie odbył się niezwykle ciekawy mecz w ramach 9. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Pogoń Szczecin podejmowała przed własną publicznością Lechię Gdańsk. W szeregach Portowców przed meczem powstało spore zamieszanie, po tym jak postanowiono rozstać się z Robertem Kolendowiczem. Goście natomiast przystąpili do tej rywalizacji po zwycięstwie nad GKS-em Katowice.

Rywalizacja w Szczecinie od pierwszych minut stała na wysokim poziomie. Kibice długo nie musieli czekać na pierwsze trafienie. Pogoń już w 24. minucie objęła prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Rajmund Molnar, który popisał się przepięknym uderzeniem przewrotką.

𝐌𝐎𝐋𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐑! 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋! 😱



Niesamowite trafienie Węgra otwiera wynik w Szczecinie! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/bncJJrgO4m — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 21, 2025

Lechia Gdańsk bardzo szybko się otrząsnęła i doprowadziła do wyrównania. Pięć minut później do protokołu meczowego z golem wpisał się Camilo Mena.

Szybka odpowiedź Lechii! Mena zachował zimną krew będąc oko w oko z bramkarzem i trafił do siatki ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/EYtmW8F6LT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 21, 2025

Gospodarzom jeszcze przed przerwą udało się znów wyjść na prowadzenie. A autorem trafienia był Musa Juwara.

Juwaraaaaa! 🔥



Pogoń wraca na prowadzenie! Pewnie wykończył ten kontratak Gambijczyk ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/chcOlQNPZ8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 21, 2025

Druga odsłona znakomicie rozpoczęła się dla podopiecznych Johna Carvera. Goście w 53. minucie po raz drugi doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił Ivan Żelizko. Zawodnik gości popisał się świetnym uderzeniem z dystansu.

Kolejne efektowne trafienie w Szczecinie! 😍



Ivan Zhelizko strzałem z dystansu daje Lechii remis 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/UTEyGXgNrH — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 21, 2025

Lechia Gdańsk poszła za ciosem. Pogoń Szczecin z każdą kolejną minutą traciła moc, co zostało wykorzystane przez rywali. W 77. minucie Biało-Zieloni objęli prowadzenie za sprawą Danijela Loncara, który wpakował futbolówkę do własnej bramki.

Lechia prowadzi z Pogonią! Kurminowski dopadł do piłki zza pleców obrońcy i szykuje się niespodzianka w Gdańsku 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/CJlaa2bJCC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 21, 2025

W doliczonym czasie gry padły jeszcze dwa trafienia. Najpierw goście podwyższyli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Kacper Sezonienko. Później z rzutu karnego trafił Frank Ulvestad. Rywalizacja finalnie zakończyła się cennym triumfem Biało-Zielonych.

Pogoń Szczecin w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Lechia Gdańsk natomiast w środę zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w Pucharze Polski.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 3:4

Molnar (24′), Juwara (39′), Ulvestad (90+8) – Mena (29′), Żelizko (53′), Loncar samobój (77′), Sezonienko (90+4′)