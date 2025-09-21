Arcydzieło Molnara na próżno. Lechia triumfuje w Szczecinie [WIDEO]

Lechia Gdańsk lepsza od Pogoni Szczecin
W niedzielne popołudnie odbył się niezwykle ciekawy mecz w ramach 9. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Pogoń Szczecin podejmowała przed własną publicznością Lechię Gdańsk. W szeregach Portowców przed meczem powstało spore zamieszanie, po tym jak postanowiono rozstać się z Robertem Kolendowiczem. Goście natomiast przystąpili do tej rywalizacji po zwycięstwie nad GKS-em Katowice.
Rywalizacja w Szczecinie od pierwszych minut stała na wysokim poziomie. Kibice długo nie musieli czekać na pierwsze trafienie. Pogoń już w 24. minucie objęła prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Rajmund Molnar, który popisał się przepięknym uderzeniem przewrotką.
Lechia Gdańsk bardzo szybko się otrząsnęła i doprowadziła do wyrównania. Pięć minut później do protokołu meczowego z golem wpisał się Camilo Mena.
Gospodarzom jeszcze przed przerwą udało się znów wyjść na prowadzenie. A autorem trafienia był Musa Juwara.
Druga odsłona znakomicie rozpoczęła się dla podopiecznych Johna Carvera. Goście w 53. minucie po raz drugi doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił Ivan Żelizko. Zawodnik gości popisał się świetnym uderzeniem z dystansu.
Lechia Gdańsk poszła za ciosem. Pogoń Szczecin z każdą kolejną minutą traciła moc, co zostało wykorzystane przez rywali. W 77. minucie Biało-Zieloni objęli prowadzenie za sprawą Danijela Loncara, który wpakował futbolówkę do własnej bramki.
W doliczonym czasie gry padły jeszcze dwa trafienia. Najpierw goście podwyższyli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Kacper Sezonienko. Później z rzutu karnego trafił Frank Ulvestad. Rywalizacja finalnie zakończyła się cennym triumfem Biało-Zielonych.
Pogoń Szczecin w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Lechia Gdańsk natomiast w środę zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w Pucharze Polski.
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 3:4
Molnar (24′), Juwara (39′), Ulvestad (90+8) – Mena (29′), Żelizko (53′), Loncar samobój (77′), Sezonienko (90+4′)