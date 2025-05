Stal Mielec spada z Ekstraklasy, ale jej lider może trafić do beniaminka

Stal Mielec żegna się z PKO Ekstraklasą, ale Piotr Wlazło może w niej zostać. Lider mielczan otrzymał bowiem ofertę do Bruk-Betu Termalica Nieciecza, o czym informuje Bartłomiej Płonka z "Przeglądu Sportowego Onet".

Termalica chce Piotra Wlazłę ze Stali Mielec

Stal Mielec nie dała rady utrzymać się na poziomie PKO Ekstraklasy w tym sezonie. Drużyna z Podkarpacia właściwie co sezon skazywana była na porażkę w walce o ligowy byt, ale przed tą kampanią było inaczej, bowiem wydawało się, że zespół jest najmocniejszy do tej pory. Finalnie jednak skończyło się spadkiem i powrotem do Betclic 1. ligi.

Nie dla wszystkich piłkarzy oznacza to jednak grę na zapleczu PKO Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez Bartłomieja Płonkę z „Przeglądu Sportowego Onet”, Piotr Wlazło, a więc jeden z liderów zespołu z Mielca otrzymał ofertę od Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Beniaminek ligi chce bowiem skorzystać z doświadczenia defensywnego pomocnika lub obrońcy, który ma pomóc w walce o utrzymanie w kolejnym sezonie.

Piotr Wlazło w tym sezonie rozegrał dla Stali Mielec w sumie 29 spotkań i zdobył w nich 10 goli. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy 35-latek ma prawie 180 gier. W przeszłości związany był z Wisłą Płock, Jagiellonią Białystok oraz właśnie Termalicą Nieciecza, gdzie rozegrał 117 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia weterana ligowych boisk na 100 tysięcy euro.

