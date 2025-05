Barcelona może zmienić bramkarza! Sensacyjna decyzja Flicka ws. Szczęsnego

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Flick nie ufa Ter Stegenowi i Szczęsnemu

Barcelona w tym sezonie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, a więc spełniła jeden ze swoich podstawowych celów na tę kampanię. Z kolei w Lidze Mistrzów udało się dotrzeć aż do półfinałów, ale tam po niezwykle emocjonującym meczu lepszy okazał się zespół Interu Mediolan. Niemniej triumf w tych rozgrywkach jest dla Hansiego Flicka oraz całego zespołu Dumy Katalonii celem w kolejnej kampanii.

Z tego powodu szkoleniowiec wskazał pozycję, którą należy wzmocnić poza atakiem i obroną i jest to bramkarz. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Hansi Flick nie ufa Ter Stegenowi. Wątpliwość szkoleniowca wzbudza dyspozycja golkipera, która po długiej absencji może być słaba. Równie niepewny Flick jest co do Wojciecha Szczęsnego, którego umowa z Barceloną wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Flick nie uważa Polaka za trwałe rozwiązanie, jeśli Ter Stegen nie wróci do swojej najlepszej formy. Z tego powodu trener zlecił poszukiwanie i sprowadzenie nowego bramkarza do Barcelony.

Marc-Andre ter Stegen w tym sezonie rozegrał łącznie 9 spotkań dla Barcelony, ale przez długi czas leczył ciężką kontuzję. W sumie dla Blaugrany ma on na koncie 422 występy i 175 czystych kont. 33-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku. Wojciech Szczęsny z kolei wystąpił w 30 meczach Barcelony i 14 razy zachował czyste konto.

Zobacz także: Barcelona wątpi w zatrzymanie Szczęsnego. Na radarze mistrz świata!