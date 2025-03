Sopić radosny po wykonaniu kroku w przód, Piast w cieniu rozterek Vukovicia

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Widzew Łódź od zwycięstwa zaczął rywalizację w PKO BP Ekstraklasie pod dowództwem Zeljko Sopicia. Tym samym na koncie ekipy dowodzonej przez Chorwata aktualnie są 33 punkty. To pozwoliło łodzianom złapać oddech i odskoczyć od strefy ekip zagrożonych spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Spokojnie natomiast do sprawy podszedł szkoleniowiec Widzewa, podsumowując zawody na pomeczowej konferencji prasowej.

Skomplikowana robi się z kolei sytuacja Piasta Gliwice w elicie. Niebiesko-czerwoni zaliczyli w piątkowy wieczór trzecią z rzędu porażkę. Dodając do tego informacje o tym, że z końcem sezonu z klubem pożegna się Aleksandar Vuković, to stabilna ekipa staje się coraz bardziej rozstrojona. A do końca rozgrywek ma jeszcze osiem meczów do rozegrania i już w następnej serii gier poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej. Mimo wszystko ze słów trenera Ślązaków nie wybrzmiewa panika.

Żeljko Sopić (Widzew Łódź): – Mogę stwierdzić, że to było ważne spotkanie dla nas. Wszyscy mówią o nowym właścicielu czy oknie transferowym i nowym sezonie. My natomiast wciąż nie mamy wystarczającej liczby punktów, aby się utrzymać. Zawsze patrzę na najbliższy dzień czy najbliższy mecz i na tym się koncentruję. To było trudne spotkanie. Piast miał bardzo dobrą połowę. Muszę powiedzieć, że Rafał Gikiewicz był niesamowity. Patrząc na pierwszą połowę, to tak naprawdę mieliśmy jeszcze jedną czy dwie sytuacje, które mogły zamknąć spotkanie. Mój zespół nie wygrał przez trzy miesiące. Dopiero trener Patryk Czubak wygrał z GKS-em Katowice. Może nie rozumiecie tej sytuacji, ale jeśli zespół nie wygrywa przez tak długi okres, to sytuacja nie jest dobra. Myślę, że zbudowaliśmy pewność siebie. Wygraliśmy drugi mecz z rzędu i wykonaliśmy duży krok w kierunku utrzymania.

Trener gliwiczan o wyzwaniach

Aleksandar Vuković (Piast Gliwice): – Pierwsza połowa zaczęła się dla nas o tyle słabo, że przeciwnik wykorzystał swoją pierwszą okazję, oddając bardzo dokładne uderzenie zza szesnastki. To nam nie pomogło. Później dostaliśmy drugą bramkę. Trudno było nam stworzyć zagrożenie, gdy już je jednak stworzyliśmy, to trafiliśmy w poprzeczkę. W drugiej połowie wypracowaliśmy więcej zagrożenia pod bramką rywala. Rafał Gikiewicz spisywał się bardzo dobrze. Gdy mogliśmy zdobyć bramkę kontaktową, to przy weryfikacji VAR stwierdzono, że był spalony. Trudno mi to ocenić. Być może był jakiś milimetrowy. Dwubramkowa przewaga sprawiła, że rywal był w komfortowej sytuacji. Widzew zasłużenie wygrał. Rozegrał jeden z lepszych meczów w tej rundzie. Czy moja decyzja mogła mieć wpływ na naszą porażkę? Zdaje sobie sprawę, że teraz mogą pojawiać się różne komentarz na ten temat. Mam w każdym razie zaufanie do swojego zespołu i zespół ma je też do mnie. Nie mam obaw o to, że po mojej informacji coś w głowach zawodników może się zmienić. Czasem może brakować nam jakości czy szczęścia. Mamy różne ograniczenia. Mamy 33 punkty, czyli tyle, co Widzew, który nas dogonił. Musimy od tego rywala i innych uciekać.

Piast i Widzew to ekipy, mające aktualnie dokładnie ten sam bilans punktowy, liczący 33 oczka. W każdym razie wyżej w tabeli ligowej są łodzianie, którzy w tej kampanii dwukrotnie byli lepsi od Niebiesko-czerwonych. U siebie pokonali Piasta jednym golem (1:0). W następnej kolejce zespół z Gliwic zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Tymczasem ekipa z Łodzi o trzecie z rzędu zwycięstwo powalczy z Lechią Gdańsk.

