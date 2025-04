Śląsk zmieni dyrektora sportowego? Grodzicki potwierdza informacje Goal.pl

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Grodzicki potwierdza, że odejdzie ze Śląska

Śląsk Wrocław w tym sezonie heroiczne walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Piłkarze wciąż aktualnego wicemistrza Polski od tygodni szorują po dnie ligowej tabeli, ale w ostatnim czasie udało im się zdecydowanie zmniejszyć stratę do pozostałych drużyn naszej ligi. Jeszcze zimą wszyscy stawiali na wrocławianach krzyżyk, ale po kilku meczach w 2025 roku widać, że klub nadal walczy i ten bój może się udać.

Spora w tym zasługa Rafała Grodzickiego, który sprowadził do klubu kilku nowych graczy w zimowym okienku transferowym, którzy praktycznie z miejsca stali się ważnymi zawodnikami. Taka sama sytuacja jest w przypadku Ante Simundzy. Niemniej pomimo tego, wraz z końcem sezonu dyrektor sportowy odejdzie ze Śląska, co potwierdził dzisiaj on sam w rozmowie z kanałem “Meczyki.pl”, a wczoraj jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński na naszych łamach.

– Będę pracował do końca sezonu i zrobimy wszystko, by utrzymać drużynę w Ekstraklasie i zaplanować pewne kroki, by mój następca miał zdecydowanie łatwiejsze wejście i być może mógł kontynuować to, co rozpoczęliśmy. […] Powód odejścia? To pytanie do prezesa. Nie mnie to oceniać – powiedział Grodzicki w rozmowie z “Meczykami”.

