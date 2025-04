Śląsk Wrocław szuka dyrektora sportowego. Zapowiada się wielki powrót

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Dariusz Sztylka ma zostać nowym dyrektorem sportowym Śląska

Śląsk Wrocław wciąż wierzy w utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Ante Simundza, który przejął zespół pod koniec roku, nie tylko poprawił grę aktualnego wicemistrza Polski, ale przede wszystkim osiąga lepsze wyniki. “Wojskowi” aktualnie mają na swoim koncie 22 punkty, a strata do bezpiecznego miejsca w tabeli zmniejszyła się do trzech oczek. Choć terminarz nie należy do najłatwiejszych, to na Dolnym Śląsku wierzą, że w przyszłym sezonie wciąż będą występować w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Część zasług za lepszą rundę wiosenną należy przypisać także Rafałowi Grodzickiemu. Dyrektor sportowy sprowadził zimą ciekawych zawodników w tym m.in. skutecznego napastnika – Assada Al-Hamlawiego. Mimo to niebawem pożegna się z klubem. Piotr Koźmiński z Goal.pl informował, że Grodzicki otrzymał wypowiedzenie po tym, jak w klubie doszło do zmiany prezesa.

Nowe wieści ws. posady dyrektora sportowego w Śląsku Wrocław przekazał dziennikarz Marcin Torz. Według niego do klubu ma wrócić Dariusz Sztylka, który od przyszłego sezonu będzie odpowiadał za transfery w klubie ze stadionu Tarczyński Arena.

– Do Śląska ma wrócić Dariusz Sztylka – jedyny dyrektor sportowy w historii klubu, który umie ściągnąć piłkarzy, których później klub sprzedaje z dużym zyskiem – napisał Marcin Torz.

Sztylka to nie tylko były dyrektor sportowy Śląska, ale również trener drużyn młodzieżowych, a także piłkarz. W barwach wrocławskiego klubu grał w latach 2001-2012. Łącznie uzbierał 138 spotkań, w których zdobył 10 goli. W sezonie 2011/12 zdobył mistrzostwo Polski.