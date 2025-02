Śląsk Wrocław traci zawodnika. Pomocnik doznał kontuzji

PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Peter Pokorny kontuzjowany

Śląsk Wrocław zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a do bezpiecznego miejsca traci aż osiem punktów. W rundzie wiosennej wicemistrz Polski zdobył cztery punkty. W niedzielę (2 marca) drużyna prowadzona przez Ante Simundzę zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa w ramach 23. kolejki.

Przed spotkaniem głos zabrał trener wrocławian, który odniósł się m.in. do sytuacji kadrowej swojego zespołu. Simundza potwierdził, iż Peter Pokorny doznał kontuzji kolana podczas treningu.

– Nie jest najgorzej, pierwsza diagnoza wskazuje na uszkodzenie więzadła pobocznego, ale czekamy jeszcze na wynik rezonansu. Nie wygląda to tak źle, jak wydawało nam się w pierwszej chwili na treningu, ale na razie nie będzie mógł nam pomóc – stwierdził słoweński szkoleniowiec, cytowany w serwisie slaskwroclaw.pl. Przypomnijmy, że 53-latek przejął stery w klubie w grudniu zeszłego roku.

Peter Pokorny dołączył do wrocławskiego klubu w sierpniu 2023 roku z rezerw Realu Sociedad. Słowak w bieżącym sezonie rozegrał 26 meczów we wszystkich rozgrywkach i zanotował jedną asystę. Umowa defensywnego pomocnika w Śląsku obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

