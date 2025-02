Śląsk Wrocław potwierdził koszmarne wieści. To koniec sezonu napastnika

PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Jakub Świerczok z poważną kontuzją kolana

Śląsk Wrocław otrzymał fatalne wieści na resztę sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Jakub Świerczok doznał poważnej kontuzji kolana podczas czwartkowego treningu i czeka go długa przerwa od gry. Przeprowadzone badania potwierdziły najgorsze obawy. Napastnik zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

W najbliższych dniach Świerczoka czeka operacja rekonstrukcji więzadła, a jego przerwa od może potrwać od 6 do nawet 12 miesięcy. To duży cios dla drużyny prowadzonej przez Ante Simundzę, która walczy o utrzymanie w piłkarskiej elicie.

WIDEO: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Kontuzja oznacza, że wrocławianie w lutym mogą być zmuszeni do poszukiwań nowego napastnika, żeby uzupełnić lukę w ofensywie. Świerczok we wrześniu ubiegłego roku zasilił szeregi Śląska po odejściu Patryka Klimali do Sydney FC. 32-latek zdołał zdobyć dwie bramki w 10 ligowych potyczkach.

Śląsk notuje serię czterech porażek z rzędu w Ekstraklasie i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Podopieczni Simundzy na inaugurację rundy wiosennej doznali porażki z Piastem Gliwice (1:3). W sobotę Wojskowi zagrają z Radomiakiem Radom w ramach 20. kolejki.