Salamon odpowiada na plotki nt. przyszłości. „Proszę nie szerzyć plotek”

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Salamon zapewnia, że zostaje w Lechu

Lech Poznań dość przeciętnie wszedł w nowy sezon na polskich boiskach. Na początek zespół Kolejorza przegrał mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa, a następnie na start PKO Ekstraklasy lepszy okazał się zespół Cracovii. W ubiegły weekend mistrzowi Polski udało się jednak pokonać Lechię Gdańsk po niezwykle emocjonującym meczu aż 4:3.

W eliminacjach Ligi Mistrzów zespołowi Nielsa Frederiksena idzie już jednak trochę lepiej, bowiem po wczorajszym meczu udało się mu awansować do kolejnej rundy, gdzie rywalem będzie Crvena zvezda. Niemniej w ostatnim czasie sporo mówiło się także o przyszłości kilku graczy, jednym z nich jest Bartosz Salamon. Ostatnie medialne plotki sugerowały, że może on odejść z klubu. Teraz jednak sam zawodnik postanowił się do tego odnieść i stanowczo zaprzeczył tym informacjom.

– Witam serdecznie, proszę nie szerzyć plotek, o żadnych ofertach nie myślałem, mam rok kontraktu i zostaje w Lechu pozdrawiam – napisał na platformie X (dawniej Twitter) środkowy obrońca.

