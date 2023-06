Ruch Chorzów z rozsądkiem podchodzi do finansów, powołany został dyrektor zarządzający

Ruch Chorzów w środę wraca do treningów przed startem nowego sezonu ligowego. W przypadku 14-krotnych mistrzów Polski spodziewanych jest kilka wzmocnień. Zanim jednak ujrzą one światło dzienne, to najpierw beniaminek Ekstraklasy przekazał komunikat, że Marek Godziński został dyrektorem zarządzającym klubu.