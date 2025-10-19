Rollercoaster w hicie kolejki w Poznaniu. Końcówka pełna emocji [WIDEO]

Pogoń nie dała się pokonać w Poznaniu
Lech Poznań w czterech ostatnich meczach PKO BP Ekstraklasy zdobył osiem punktów i złapał kontakt z ligową czołówką. Przed przerwą na mecze reprezentacji Kolejorz pokonał na wyjeździe GKS Katowice (1:0) po golu Bryana Fiabemy. Wciąż najlepszym strzelcem drużyny pozostaje Mikael Ishak, jednak coraz lepiej w stolicy Wielkopolski radzi sobie Luis Palma, który staje się jednym z kluczowych graczy ofensywy.
Z kolei w Szczecinie niezmiennie pierwszoplanową postacią jest Kamil Grosicki. Doświadczony skrzydłowy, mimo zaawansowanego wieku, wciąż utrzymuje wysoką formę i regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Polski.
Niedzielny mecz w ramach 12. kolejki przy ulicy Bułgarskiej znakomicie rozpoczęli goście. Już w 15. minucie Musa Juwara dograł w pole karne do Kamila Grosickiego, a kapitan Portowców pewnym strzałem wyprowadził Portowców na prowadzenie w Poznaniu. Do przerwy Lech nie zdołał odpowiedzieć, choć kilka razy zagrażał bramce rywali.
Dopiero w 51. minucie podopieczni Frederiksena doprowadzili do wyrównania. Palma idealnie dośrodkował w pole karne, a Mikael Ishak znakomitym uderzeniem pokonał bramkarza Pogoni. Dla szwedzkiego napastnika był to już siódmy gol w tym sezonie ligowym, dzięki czemu umocnił się on w czołówce klasyfikacji strzelców.
Lech w 60. minucie zdołał zdobyć bramkę, ale analiza VAR wykazała, że Palma był na pozycji spalonej i Honduranin zbyt wcześnie świętował swoje trafienie. Później szczecinian uratował słupek. W końcu gospodarze dopięli swego w 89. minucie gdy Leo Bengtsson trafił do siatki po asyście Filipa Jagiełło. W doliczonym czasie gry remis Pogoni zapewnił Paul Mukairu i po niesamowitej końcówce mecz zakończył się remisem.
Przed poznańskim Lechem teraz rywalizacja w Lidze Europy z gibraltarskim Lincoln City, a następnie z Legią przy Łazienkowskiej w hicie 13. kolejki. Pogoń natomiast w następny weekend podejmie Cracovię.
Lech Poznań – Pogoń Szczecin 2:2 (0:1)
0:1 Kamil Grosicki 15′
1:1 Mikael Ishak 51′
2:1 Leo Bengtsson 89′
2:2 Paul Mukairu 90+1′