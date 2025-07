Lech z kolejnym ruchem kadrowym. Transferowy konkret

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Robert Gumny wzmocnił Lecha Poznań

Lech Poznań po wygraniu mistrzostwa PKO BP Ekstraklasy w kampanii 2024/2025 nie zamierza osiadać na laurach. Ekipa dowodzona przez Nielsa Frederiksena ma ambitne plany związane z grą na kilku frontach w nowej kampanii. Tymczasem klub poinformował o pozyskaniu nowego piłkarza.

„Kolejny powrót wychowanka do Lecha Poznań! We wtorek wieczorem Robert Gumny związał się z mistrzami Polski kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Guma, witaj w domu!” – brzmi wiadomość opublikowana przez oficjalną stronę internetową.

Sześciokrotny reprezentant Polski wraca do ekipy z Bułgarskiej po pięciu latach przerwy. Ostatnio reprezentował barwy Augsburga. Lech pozyskał piłkarza na zasadzie wolnego transferu.

Gumny to zawodnik, mający na swoim koncie 101. występów w Bundeslidze. W ekipie z Poznania będzie mógł grać przede wszystkim na prawej obronie. Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że o miejsce w składzie będzie rywalizował z Joelem Pereirą.

Lech aktualnie jest na zgrupowaniu we Wronkach. Kolejorz jak na razie rozegrał tylko jeden mecz kontrolny przeciwko Chrobremu Głogów, w którym wygrał jednym golem (2:1). Kolejne spotkanie lechici rozegrają w najbliższą sobotę. Rywalem mistrza kraju będzie Banik Ostrawa. Ligowe granie ekipa z Poznania zacznie od potyczki z Cracovią. Tydzień wcześniej rozegra z kolei mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa.

