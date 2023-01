fot. PressFocus Na zdjęciu: Walerian Gwilia

Walerian Gwilia nie będzie dłużej reprezentował barw Rakowa Częstochowa. Lider Ekstraklasy wkrótce rozwiąże kontrakt ze swoim pomocnikiem – informuje na Twitterze Janekx89.

Raków Częstochowa pozbędzie się niechcianego pomocnika

Obecny sezon nie jest dla Waleriana Gwilii szczególnie udany. Jesienią wystąpił dla Rakowa Częstochowa w zaledwie czterech spotkaniach, a większość czasu stracił na leczenie problemów zdrowotnych. Konkurencja w środku pola jest ogromna, co sprawia, że Gruzin nie będzie miał wielu okazji do gry również na wiosnę.

W pierwszej wiosennej kolejce z Wartą Poznań w pomocy zagrali Giannis Papanikolau oraz Gustav Berggren. Do zdrowia wrócił już Ben Lederman, a na ławce zasiadł również Vladyslav Kochergin. Gwilii zabrakło w kadrze meczowej, co najprawdopodobniej było spowodowane kontuzją. Przy takich nazwiskach i tak jest najprawdopodobniej dopiero piątym wyborem do gry w pierwszej jedenastce.

Raków Częstochowa może więc pozbyć się zawodnika, który obciąża budżet i nie gwarantuje wymaganej jakości. Janekx89 informuje, że niedługo może dojść do przedwczesnego rozwiązania kontraktu, który obowiązuje do końca sezonu. Po pomocnika nie zgłosił się żaden klub, zatem rozwiązanie umowy jest jedynym sposobem na szybkie rozstanie.

ℹ️Raków Częstochowa bliski rozwiązania kontraktu z gruzińskim pomocnikiem Valerianem Gvilią. — Janekx89 (@janekx89) January 29, 2023

W Częstochowie Gwilia zaliczył łącznie 28 spotkań. Wcześniej grał także dla Legii Warszawa oraz Górnika Zabrze.

