Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Mokwa

Tomasz Mokwa pozostaje w Piaście Gliwice

Piast Gliwice w czwartkowy poranek przekazał bardzo dobrą wiadomość kibicom. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił przedłużenie współpracy z Tomaszem Mokwą. Nowa umowa 31-letniego defensora z zespołem Aleksandara Vukovicia będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku. W zapisie istnieje również opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Podczas wielu lat spędzonych w Piaście zawsze dawałem i daję z siebie sto procent, niezależnie od roli jaką pełniłem w danym momencie. Doceniam każdy dzień spędzony przy Okrzei 20, dlatego też jestem wdzięczny klubowi i sztabowi za zaufanie. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych sportowych momentów, które będziemy dzielić wspólnie z kibicami – powiedział Tomasz Mokwa na łamach strony klubowej.

Piotr Liszewski również na dłużej w Gliwicach

Tomasz Mokwa nie jest jedynym zawodnikiem, z którym tego dnia Piast Gliwice przedłużył kontrakt. Nową umową może również się pochwalić Piotr Liszewski. 19-letni zawodnik związał się z klubem do 30 czerwca 2026 roku, czyli o rok dłużej niż jego starszy kolega.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że podpisałem nowy kontrakt z Piastem Gliwice. To bardzo dobre miejsce do rozwoju, a ja każdego dnia chcę robić krok naprzód. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby wspierać drużynę w osiąganiu jak najlepszych wyników – powiedział Piotr Liszewski.

Sprawdź także: Ważny zawodnik na dłużej w Piaście Gliwice