Ishak podsumował życie w Poznaniu i grę w Lechu. “To nasz dom w pełnym jego znaczeniu”

Ishak zadomowił się w Poznaniu, cztery lata w Lechu

Mikael Ishak w ostatnim czasie został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Lecha Poznań. Szwedzki napastnik strzelił dla klubu już 67 goli, dzięki czemu przeskoczył pod względem bramek Christiana Gytkjaera. Z tej okazji kapitan zespołu udzielił wywiadu klubowym mediom. 31-letni napastnik opowiedział w nim m.in. o życiu w Poznaniu oraz mijających czterech latach odkąd dołączył do Kolejorza.

– Zadomowić to odpowiednie słowo, bo to jest nasz dom w pełnym jego znaczeniu. Każdy członek mojej rodziny uwielbia to miasto, po prostu cieszy nas życie tutaj. To jeden z głównych powodów, dla których podpisałem z Lechem nową umowę w listopadzie 2022 roku. Tamto przedłużenie było moim pierwszym w karierze, to mówi samo za siebie – powiedział Mikael Ishak na łamach lechpoznan.pl

– Z upływem czasu moje znaczenie dla drużyny rosło, znalazłem swoje miejsce w szatni, chętnie brałem na siebie odpowiedzialność za zespół, a mój starszy syn zaczął chodzić tu do przedszkola i sprawiało mu to dużo radości. Jako rodzina złapaliśmy rutynę życia. Po około pół roku każdy z nas miał poczucie, że wszystkie puzzle wskoczyły na swoje miejsce – dodał kapitan Lecha.

Szwed w rozmowie z klubowymi mediami wyjawił także, że jedną z wartości, jakimi się kieruje jest pokora, która pozwala mu pozostać nienasyconym. Napastnik podkreślił, że bierze się to z wiary, ponieważ często czyta biblię i wierzy w Chrystusa. To wszystko składa się na to, że nie wyobraża sobie gry na 50% możliwości.

Ishak w barwach Kolejorza od sezonu 2020/2021 wystąpił w 132 meczach, w których strzelił 67 goli i zaliczył 20 asyst. Razem z klubem zdobył m.in. Mistrzostwo Polski w 2022 roku.