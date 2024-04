Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt: typy i kursy na mecz Bundesligi. To ostatni sprawdzian Bawarczyków przed starciem z Realem Madryt. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie wybrzmi już w najbliższą sobotę (27 kwietnia) o godzinie 15:30.

PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium Eintracht Frankfurt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 15:33 .

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

Bayern Monachium w sobotę po południu na Allianz Arenie podejmie Eintracht Frankfurt w spotkaniu 31. kolejki Bundesligi. Bawarczycy co prawda nie mają już szans na obronę mistrzostwa, ale wciąż muszą walczyć o wicemistrzostwo Niemiec, gdyż trzeci Stuttgart traci do nich tylko trzy punkty. Poza tym zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela przygotowuje się do dwumeczu z Realem Madryt w ramach półfinału Ligi Mistrzów. Orły natomiast mogą myśleć o awansie do europejskich pucharów, więc mają o co grać.

W czterech z pięciu poprzednich pojedynków między Bayernem Monachium a Eintrachtem Frankfurt oba zespoły zdobywały bramkę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 1.55 BTTS – tak Przejdź do STS

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy nie należy się spodziewać takich zawodników jak Sacha Boey, Tarek Buchmann, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Gabriel Marusić, Leroy Sane oraz Bouna Sarr. Sytuacja kadrowa gości jest trochę lepsza – zabraknie Jeana Bahoyi, Sasy Kalajdzicia, Mehdiego Loune’a, a także Sebastiana Rode.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Bawarczycy zanotowali trzy zwycięstwa z rzędu – 5:1 z Unionem Berlin, 1:0 z Arsenalem oraz 2:0 z FC Koeln. Ekipa z Frankfurtu nad Menem w tym samym czasie zgarnęła cztery punkty w Bundeslidze – 3:1 z Augsburgiem, 0:3 ze Stuttgartem i 1:1 z Werderem Brema.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, historia

Co ciekawe, Eintracht Frankfurt ostatnio nie jest łatwym rywalem dla Bayernu Monachium. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem dwie wygrane zespołu Die Roten, dwa triumfy drużyny Die Adler i jeden remis. Ostatnie starcie obu ekip zakończyło się sensacyjnym zwycięstwem Orłów 5:1.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co oczywiście nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi mniej więcej 1.40, a typ na zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt to około 6.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.15. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Rezerwowi ▼ 2 Dayot Upamecano 3 Min-Jae Kim 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 19 Alphonso Davies 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 34 Lovro Zvonarek 40 Noussair Mazraoui 5 Hrvoje Smolcic 16 Hugo Larsson 19 Jean Bahoya 20 Makoto Hasebe 22 Timothy Chandler 24 Aurélio Buta 25 Donny van de Beek 29 Niels Nkounkou 33 Jens Grahl

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Bayernu 60% remisem 20% zwycięstwem Eintrachtu 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Bayernu

remisem

zwycięstwem Eintrachtu

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Bawarczykami a Orłami na żywo z polskim komentarzem będzie dostępne tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Żeby obejrzeć mecz w ramach 31. kolejki Bundesligi, najpierw trzeba wykupić dostęp do tej usługi na stronie Viaplay.pl. Pierwszy gwizdek w starciu Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt na Allianz Arenie wybrzmi już w najbliższą sobotę (27 kwietnia) o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.